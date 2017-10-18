«الإمارات لحماية المستهلك»: رصد حالات تلاعب في تطبيق الضريبة الانتقائية

بسام عبد السميع (أبوظبي)

رصدت جمعية الإمارات لحماية المستهلك حالات تلاعب في تطبيق الضريبة الانتقائية خلال الفترة الماضية من الشهر الجاري بمختلف مناطق الدولة، إضافة إلى قيام باعة وموردين بعمليات تخزين للسلع الانتقائية، بحسب الدكتور خالد الحوسني رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وقال الحوسني لـ«الاتحاد» أمس، إن «أعضاء الجمعية رصدوا خلال جولات بالأسواق المحلية، عمليات تلاعب من جانب باعة وموردين في بيع السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية، وتم التواصل مع الدوائر الاقتصادية لاتخاذ الإجراءات اللازمة»، كما سيعقد «مجلس إدارة الجمعية اجتماعاً الأسبوع المقبل لتوقيع مذكرات تفاهم مع مراكز الإحصاء بالدولة للتعاون بشأن عمليات زيادة الأسعار وكميات السلع المتوافرة».

وأفاد الحوسني بتلقي الجمعية أكثر من 60 شكوى من عمليات غش تجاري تركزت في الإلكترونيات، وأن الجمعية نجحت في حل أكثر من 70% من الشكاوى بالتواصل مع منافذ البيع، وأحالت عدداً آخر من الشكاوى إلى جهات أخرى نتيجة عدم الاختصاص.

وتسعى جمعية الإمارات لحماية المستهلك لتوفير بيئة تسوق آمنة، تتوفر فيها سلع ذات جودة عالية مع التوسع في توعية المستهلك حقوقه عبر وسائل الإعلام التقليدية والموقع الإلكتروني للجمعية، حيث تم توفير خدمة تلقي الشكاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.