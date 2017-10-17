«تنظيم الاتصالات» تستضيف «رايب 75» بمشاركة دولية واسعة

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت «الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن الاهتمام الدولي اللافت باجتماع «رايب 75» (RIPE 75)، الاجتماع الدولي الأول الذي يعقد في الشرق الأوسط، وتحديداً في دولة الإمارات، لمناقشة بروتوكولات الإنترنت ونظم المعلومات وتشغيل الشبكات، وأوضح مسؤولو الهيئة أنّ الاجتماع، الذي ستحتضنه دبي بين 22 و26 الجاري، يستقطب مشاركة دولية واسعة من نخبة الخبراء ومزودي ومشغلي شبكات الإنترنت والرواد ضمن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للمشاركة في جدول أعمال حافل بمناقشات معمقة حول السياسات الفاعلة التي تطبقها «منظمة رايب إن سي سي» (RIPE NCC) لتخصيص موارد الإنترنت.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام «الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات»: «نفتخر بأن دولة الإمارات تحتضن المكتب الوحيد لمنظمة رايب خارج أوروبا، الأمر الذي يؤكد المكانة الرائدة لدولتنا إقليمياً وعالمياً، ومن دواعي السرور أن يلتقي هذا الحشد من المشغلين ومزودي الخدمة والخبراء في مجال الإنترنت في دبي تحت مظلة اجتماع رايب»، وأشار إلى الآفاق والتحديات التي ينطوي عليها عالم الإنترنت عموماً، خاصة في ظل الانتقال من إنترنت الإنسان إلى إنترنت الأشياء بقوله: «بالأمس القريب أعلنت قيادتنا الرشيدة استراتيجية الإمارات للذكاء الصناعي، التي تقوم على تحليل البيانات الضخمة والحصول على أنماط تساعد في اتخاذ القرارات وتطوير الحلول والخدمات لصالح الإنسان».