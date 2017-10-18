«أدنوك» تؤكد أهمية رفع الكفاءة وتوسيع الشراكات الاستراتيجية

لندن (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، أن توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية المبتكرة لتشمل مراحل وجوانب الأعمال كافة، يمثل ركيزة أساسية لضمان مرونة قطاع النفط والغاز وقدرته على التكيف مع المتغيرات ومواصلة تحقيق النجاح والإنجازات.

وقال معاليه، في الكلمة الرئيسة التي ألقاها أمس في افتتاح الدورة السنوية الثامنة والثلاثين لمؤتمر النفط والمال في لندن، إن تضافر الجهود على نحوٍ أكثر فعالية، من شأنه تعزيز قدرة قطاع النفط والغاز العالمي على مواجهة التحديات المستقبلية، ويسهم أيضاً في خلق قيمة إضافية.

وقال معاليه في المؤتمر الذي أقيم تحت شعار «التكيف مع التقلبات»: «مع زيادة المتغيرات في عالمنا، تزداد أهمية وضرورة التخطيط لكيفية الاستجابة للعوامل المؤثرة على الطلب والإمداد والأسعار، بما في ذلك الظروف الجيوسياسية، والكوارث الطبيعية، واكتشافات التكنولوجيا الحديثة التي تسهم في إحداث تغييرات جذرية في القطاع وفي العالم».

وأضاف: «من خلال رؤية القيادة، نعمل في دولة الإمارات على استشراف المستقبل واعتماد منهجية التخطيط العلمي لصنع وبناء المستقبل بدلاً من انتظاره. كما تعلمنا من القيادة مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص، والعمل على دراسة التوجهات المستقبلية بدقة لتحديد الفرص المتاحة. وقامت دولة الإمارات أيضاً بالاستثمار في المستقبل عن طريق مد جسور التواصل والتعاون، وإبرام الشراكات التجارية المجدية مع أصدقائنا في المجتمع الدولي».