«مياه وكهرباء أبوظبي» تعزز التعاون مع وفد بريطاني

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت الدكتور سيف صالح الصيعري، مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالإنابة مع ديفيد بيدل مدير سياسات الطاقة الدولية في وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية البريطانية، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشتركين بين الطرفين بحضور المهندس عارف حسن عبدالله، مدير عام شركة المرفأ للطاقة التابعة للهيئة.

وتم خلال اللقاء، استعراض دور الهيئة في مواكبة التطلعات الحكومية الرشيدة تجاه قطاع الماء والكهرباء لضمان كفاءة واستدامة توفير إمدادات الماء والكهرباء، وتحسين إدارة الطلب، كما اطلع الوفد الضيف على مشروع نور أبوظبي للطاقة الشمسية الذي تنفذه الهيئة باعتباره أكبر مشروع مستقل للطاقة الشمسية في العالم، بالإضافة إلى استعراض تجربة الهيئة في برنامج الخصخصة بوصفها نموذجاً يحتذى على مستوى المنطقة.

وفي هذا السياق، أشاد الدكتور سيف الصيعري بدور هذه الزيارات في تعزيز علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبعثات الدبلوماسية في الدولة في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الطاقة والصناعة، والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع، وأعرب سعادته عن ترحيب الهيئة ومجموعة شركاتها بفتح قنوات التعاون المشترك مع المؤسسات العاملة في قطاع الطاقة في المملكة المتحدة الصديقة.

ومن جانبه، أعرب ديفيد بيدل عن تقديره للهيئة على إتاحة هذه الفرصة لاستعراض أسس التعاون بين الطرفين، مشيداً بالدور الذي تلعبه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم آفاق التعاون والاستثمار الدوليين، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، ومشيراً إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها الدولة ونجاحها في توفير العديد من مقومات استقطاب الشركات العالمية للاستثمار فيها.