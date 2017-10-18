«مصـدر» توقع اتفاقيات تمويل إنشاء «شيبوك 1» لطاقة الرياح في صربيا

بلجراد (الاتحاد)
أبرمت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» اتفاقيات تمويل إنشاء محطة «شيبوك 1» لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، والذي يعد أكبر مشروع من نوعه في بر أوروبا الرئيس، خلال فعالية أقيمت بهذه المناسبة في العاصمة الصربية بلجراد بحضور المساهمين والجهات الممولة للمشروع، حسب بيان أمس.
وتصبح محطة «شيبوك 1» البالغ قدرتها الإنتاجية 158 ميجاواط، والمقرر اكتمال إنشائها في النصف الأول من العام 2019، أكبر مشروع تجاري لطاقة الرياح في صربيا وغرب البلقان.
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وتقوم شركة «فيتروإلكترانا بالكانا» (دبليو إي بي جي)، المملوكة بالكامل من قبل شركة «تيسلا للرياح»، على تطوير المشروع المشترك، وتبلغ حصة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» فيه 60%، وتمتلك شركة «شيبوك ويند» القابضة 40%.
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