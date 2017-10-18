«مصـدر» توقع اتفاقيات تمويل إنشاء «شيبوك 1» لطاقة الرياح في صربيا

بلجراد (الاتحاد)

أبرمت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» اتفاقيات تمويل إنشاء محطة «شيبوك 1» لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، والذي يعد أكبر مشروع من نوعه في بر أوروبا الرئيس، خلال فعالية أقيمت بهذه المناسبة في العاصمة الصربية بلجراد بحضور المساهمين والجهات الممولة للمشروع، حسب بيان أمس.

وتصبح محطة «شيبوك 1» البالغ قدرتها الإنتاجية 158 ميجاواط، والمقرر اكتمال إنشائها في النصف الأول من العام 2019، أكبر مشروع تجاري لطاقة الرياح في صربيا وغرب البلقان.

شهد توقيع اتفاقيات التمويل لمحطة «شيبوك 1» فخامة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، بحضور كل من معالي خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «مبادلة للاستثمار»، وجمعة راشد سيف الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية صربيا، وخالد عبدالله القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة النظيفة في «مبادلة للاستثمار»، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»، وفابريزيو كاغناسو، مدير عام شركة «شيبوك ويند القابضة».

وتقوم شركة «فيتروإلكترانا بالكانا» (دبليو إي بي جي)، المملوكة بالكامل من قبل شركة «تيسلا للرياح»، على تطوير المشروع المشترك، وتبلغ حصة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» فيه 60%، وتمتلك شركة «شيبوك ويند» القابضة 40%.