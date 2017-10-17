صور لميشال أوباما تنشر لأول مرة



تاريخ النشر: الأربعاء 18 أكتوبر 2017 الاتحاد نت- مصطفى أوفى شاركت مصورة في البيت الأبيض لأول مرة، كواليس صور التقطتها أثناء عملها مع سيدة أميركا الأولى السابقة ميشال أوباما. على مدى أربع سنوات، عملت أماندا لوسيدون كمصورة لتغطية أنشطة السيدة الأولى آنذاك. الآن، تشارك لوسيدون (38 عاما) الجمهور أفكاراً شخصية حول عملها ذاك ضمن كتاب تحت عنوان «مطاردة الضوء». يضم الكتاب، بحسب صحيفة «ديلي ميل»، 150 صورة صريحة من العائلة الأولى مليئة بالدروس التي تقول المصورة إنها تعلمتها خلال تلك الفترة. وقد ضمت المجموعة صوراً رسمية أثناء أداء ميشال أوباما عملها كسيدة أولى وأخرى عائلية. «الاتحاد نت» اختارت لكم بعض أبرز تلك الصور الواردة في الكتاب: ... المزيد