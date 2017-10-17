استطلاع لـ«موقع 24»: 76% يؤيدون سحب مونديال 2022 من قطر



تاريخ النشر: الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 أبوظبي (موقع 24) أيد 76% من المشاركين في استطلاع لـ«موقع 24» عبر «تويتر»، سحب حق استضافة كأس العالم 2022 من قطر، بسبب فضائح الفساد، بينما صوت 24% ضد تجريدها من هذا الشرف. وجاء الاستفتاء عقب اقتحام الشرطة في إسبانيا واليونان وإيطاليا مقرات شبكة «بي إن سبورت» القطرية، واستدعاء رئيسها ناصر الخليفي للتحقيق، بتهمة دفعه رشى لنيل حقوق بث بطولات، من بينها كأس العالم لأعوام 2018 و2022 و2026 و2030. إلى ذلك، كتب بول كينيدي، رئيس تحرير مجلّة «ساكر أميركا» التي تُعنى بأخبار كرة القدم، عن التقارير التي أشارت إلى فتح النيابة العامّة السويسرية تحقيقات بحقّ جيروم فالكه وناصر الخليفي للاشتباه بتورّطهما في قضيّة رشاوى. وأضاف أنّ التحقيقات الجارية قد تضرّ بسمعة الدوري الفرنسي لأن الخليفي هو رئيس نادي «باريس سان جيرمان». وشرح أنّ النيابة العامة الفرنسية تشتبه بقبول فالكه «مزايا غير مستحقة» على صلة بالفوز بحقوق نقل مباريات كأسي العالم 2026 و2030 من الخليفي.