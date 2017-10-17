ماليزيا لأمير قطر: العلاقات مع السعودية ممتازة

كوالالمبور (وكالات)

أحرج رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق أمس أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الذي قام بأول زيارة له إلى كوالالمبور، بتأكيده على العلاقات الممتازة مع المملكة العربية السعودية. وقال خلال مؤتمر صحفي «إن ماليزيا تجمعها علاقات خاصة جدا مع القيادة السعودية خصوصا مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وستواصل هذه العلاقات على أعلى مستوى».

واستبعد عبد الرزاق لعب بلاده دور الوساطة في الأزمة بين الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) ودولة قطر لأن ذلك خارج إمكانياتها، وقال خلال المؤتمر الذي عقد في بوتراجايا عقب اجتماع مغلق مع أمير قطر إن بلاده ستعمل حسب إمكانياتها على المساعدة لتهدئة الأوضاع. وأضاف «يعرفون أن ماليزيا تستطيع أن تلعب دورا إيجابيا في إيجاد حلول سلمية لكن يبدو أن ذلك خارج إمكانياتنا في أن نلعب دورا مباشرا في القضية». وأشار إلى أن العلاقات الماليزية مع قطر لم تؤثر على العلاقات مع دول الخليج الأخرى، واصفا العلاقة الاقتصادية بين كوالالمبور والدوحة بأنها قديمة وترجع إلى 43 عاما. وذكر أن حكومته تتخذ منهجا عمليا مشتركا مع جميع الدول في العالم، موضحا أنه في السياق الإسلامي تتخذ ماليزيا منهج الوسطية مع جميع الدول من دون التدخل في شؤونها. وقال رئيس الوزراء الماليزي إن قطر تبحث إمكانية توسيع حجم استثماراتها في قطاعي الصحة والخدمات الفندقية بماليزيا. وأضاف أنه ناقش مع تميم الآفاق الاستثمارية في قطاع الخدمات الفندقية في ولاية صباح وجزيرة لانكاوي ومدينة كوالالمبور.