اقتحام قصر سلطان بن سحيم في الدوحة

أبوظبي (سكاي نيوز عربية)

صعد النظام القطري أمس اعتداءاته ضد المعارضة، حيث اقتحمت قوات الأمن قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني في الدوحة، وعمدت إلى مصادرة وثائق ومقتنيات شملت الغرفة الخاصة للشيخة منى الدوسري، أرملة الشيخ سحيم ووالدة الشيخ سلطان في سابقة هي الأولى من نوعها، وذلك بعد أيام من قيام السلطات بتجميد جميع الحسابات المصرفية للشيخ عبدالله بن علي آل ثاني الرافض لسياسات تميم بن حمد.

ونسبت «سكاي نيوز عربية» إلى مصادر قولها أمس إن وحدة مسلحة مكونة من 15 عنصراً من قوات أمن الدولة اقتحمت القصر مساء الخميس الماضي، وعمدت إلى مصادرة نحو 137حقيبة، وعدد من الخزائن الحديدية تحوي جميع وثائق ومقتنيات الشيخ سلطان، وكذلك الأرشيف الضخم لوالده سحيم بن حمد آل ثاني وزير الخارجية السابق الذي يشكل ثروة معلوماتية وسياسية رفيعة القيمة، ويمثل تسجيلاً دقيقاً لتاريخ قطر وأحداثها الداخلية منذ الستينات حتى وفاته عام 1985.

وأضافت المصادر أنه في سابقة لانتهاك الخصوصية لم يشهدها العالم، اقتحم رجال الأمن الغرفة الخاصة للشيخة منى الدوسري أرملة الشيخ سحيم ووالدة الشيخ سلطان، وبعثروا محتوياتها وصادروا كل صورها الشخصية والعائلية الخاصة، بالإضافة إلى نهب كل المجوهرات والمقتنيات والأموال. وأشارت إلى تعرض العاملين في القصر إلى التعدي والضرب والاعتقال، إذ جرى أولاً ترحيل مديرة المنزل السودانية من قطر، ثم اعتقال عاملين مغربيي الجنسية هما «م. ص» و«ي. ف»، وما زال مصيرهما مجهولاً إلى الآن. وتابعت أن العاملة السودانية الأخرى «م» تعرضت للضرب والاحتجاز لمدة ثماني ساعات، وأنه حتى هذه اللحظة فإن جميع العاملين في القصر محتجزون في منطقة محددة وتمنع عليهم الحركة، أما القصر من الداخل فهو تحت السيطرة الكاملة لرجال الأمن.

وفي إحدى الشهادات التي حصلت عليها «سكاي نيوز»، فإن فرقة الاعتداء كانت تتعامل بعنف بالغ، وتحمل أدوات لكسر الأبواب والأقفال. وأضافت أن السلطات القطرية جمدت كل حسابات الشيخ سلطان بن سحيم، واستولت على كل أختامه وصكوكه وتعاقداته التجارية، مما يشكل خطراً بتزويرها والإضرار بها على جميع المستويات، كما أن الصور والمقاطع الخاصة بالشيخة منى تشكل تعدياً صارخاً على خصوصيتها.