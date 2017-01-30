محمد بن راشد يعتمد قرار منح رعايا روسيا تأشيرة الدخول إلى الدولة

مصطفى عبدالعظيم، وام (دبي)

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بشأن منح رعايا جمهورية روسيا الاتحادية تأشيرة الدخول إلى الدولة من جميع المنافذ.

ونص قرار مجلس الوزراء رقم/‏‏‏‏‏ 24/‏‏‏‏‏ لسنة 2017 بالموافقة على منح رعايا روسيا تأشيرة الدخول لمدة ثلاثين يوماً لأول مرة قابلة للتجديد لمدة مماثلة مرة واحدة، وفقاً للنظم المعمول بها في الدولة.

ويأتي القرار في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي وطموحات وتطلعات البلدين إضافة إلى فتح آفاق جديدة على مستوى التعاون الاقتصادي وتنشيط السياحة بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة، فيما يسهم القرار في تعزيز تنافسية الدولة عالمياً باعتبارها مركزاً حيوياً على الصعد الاقتصادية والتجارية والسياحية في المنطقة.

يذكر أن دولة الإمارات وروسيا ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية متميزة في المجالات كافة، وينعكس من خلال الشراكات الاستراتيجية وتوقيع اتفاقيات تعاون في المجالات الاقتصادية والسياحية والطاقة النظيفة وغيرها.