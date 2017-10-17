فيديو .. «نيزك» يخترق مدار الأرض يظهر في سماء الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن ما شوهد في سماء الإمارات ليلة أمس، هو نيزك اخترق مدار الأرض.

وتداول مغردون فيديوهات ترصد جسما غريبا مضيئا في سماء الإمارات مساء أمس، متسائلين عن هذا الشيء وطبيعته.

وطمأنت الهيئة في بيان لها الجمهور بأن مرور النيزك في هذا الوقت هو شيء طبيعي واعتيادي، حيث تنشط زخات شهب «الجباريات» في تلك الفترة والتي تبلغ ذروتها في 20 أكتوبر.

وأوضحت الهيئة بأن النيازك عبارة عن أحجار معدنية كبيرة نوعاً ما تحترق كلياً في الغلاف الجوي، أو قد تبلغ الأرض فترتطم بها.