فيديو .. «نيزك» يخترق مدار الأرض يظهر في سماء الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)
أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن ما شوهد في سماء الإمارات ليلة أمس، هو نيزك اخترق مدار الأرض.
وتداول مغردون فيديوهات ترصد جسما غريبا مضيئا في سماء الإمارات مساء أمس، متسائلين عن هذا الشيء وطبيعته.
وطمأنت الهيئة في بيان لها الجمهور بأن مرور النيزك في هذا الوقت هو شيء طبيعي واعتيادي، حيث تنشط زخات شهب «الجباريات» في تلك الفترة والتي تبلغ ذروتها في 20 أكتوبر.
وأوضحت الهيئة بأن النيازك عبارة عن أحجار معدنية كبيرة نوعاً ما تحترق كلياً في الغلاف الجوي، أو قد تبلغ الأرض فترتطم بها.
وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر «تويتر»، أن مركز محمد بن راشد للفضاء أكد على مرور نيزك في سماء دبي، إلى ذلك بين إبراهيم الجروان نائب مدير مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، أن ما شوهد في عدة مناطق في سماء الدولة، نيزك كبير الحجم، اقترب من الأرض لنحو 15 كيلو متراً، مما جعله مشاهداً من قبل الكثيرين. ... المزيد