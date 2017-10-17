نزوح عشرات الآلاف من سكان كركوك

كركوك (الاتحاد، وكالات)

أفاد مصدر في دائرة الهجرة في كركوك بأن عشرات الآلاف من سكان كركوك فروا من المدينة باتجاه طريقي كركوك مع محافظتي السليمانية وأربيل .

وقال المصدر: «إن طوابير كبيرة من السيارات النقل والصالون تجمعت بشكل كبير جداً للخروج عبر طريق كركوك السليمانية وطريق كركوك أربيل، وغالبيتهم من الكرد»، وأضاف: «إن شدة الزحام الكبير وتجمع مئات السيارات تعيق حركتهم بالخروج من كركوك، على الرغم من التطمينات من قبل الحكومة الاتحادية، ودعوة الأهالي بعدم مغادرة منازلهم، وأن القوات الاتحادية ستوفر الأمن والاستقرار إلى الأهالي». وقال مسؤول يتولى مسألة النازحين لدى السلطات المحلية: «إن حركة النزوح على متن حافلات وسيارات مكتظة باتجاه أربيل والسليمانية المدينتين الرئيسيتين في إقليم كردستان العراق، تسببت بازدحام خانق لحركة السير».