العراق يحذر كردستان من وقف تدفقات نفط كركوك

بغداد (الاتحاد، وكالات)

قال العراق أمس، إنه يدرس استخدام قوات أمنية لمنع إقليم كردستان من وقف الإنتاج من المنطقة النفطية في كركوك، بعدما سيطرت القوات العراقية على مقرات شركة نفط الشمال وشركة الغاز.

وقال متحدث باسم شركة نفط الشمال، إن وزارة النفط حذرت السلطات الكردية من محاولة القيام بأي تحرك يتسبب في تعطيل تدفقات النفط الخام من حقل كركوك النفطي، وأضاف أن الشركة تلقت إشارات من مسؤولين أكراد بأنهم سيوقفون عمليات الإنتاج في حقول كركوك لأسباب أمنية، مضيفا أن الشركة تدرك أن هذا ليس سوى ذريعة للضغط على بغداد.

وقال، «جميع الخيارات مطروحة بخصوص استمرار تدفق الإنتاج»، مؤكدا أن الشركة تنسق مع الحكومة المركزية ووزارة النفط لطلب تدخل قوات الأمن، والحيلولة دون سوء إدارة الأطقم الكردية لعمليات إنتاج النفط في حقل كركوك.

وكان مسؤول في وزارة النفط العراقية أكد أمس، وقف ضخ النفط من حقلي (آفانا) و(باي حسن) الذي تسيطر عليه البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، مؤكدا أن «الفنيين الأكراد أوقفوا الضخ من الحقلين وفروا قبل وصول القوات العراقية».

ورد مصدر بوزارة الموارد الطبيعية بكردستان، أن الوزير آشتي هورامي أمر بالاستئناف الكامل لإنتاج النفط من حقلي (باي حسن) و(آفانا) بعد توقف وجيز.

وتنتج المنطقة النفطية في كركوك نحو 200 ألف برميل يومياً من إجمالي الإنتاج الكردي البالغ أكثر من 600 ألف برميل يومياً.