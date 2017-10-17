القوات المشتركة ترفع علم العراق في كركوك

سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (بغداد، السليمانية، أربيل)

انتزعت القوات العراقية السيطرة على كامل محافظة كركوك، ورفعت العلم العراقي فوق مبنى المحافظة أمس دون معارك تذكر، بعد استعادتها مواقع استراتيجية مهمة بينها قاعدة عسكرية ومطار المحافظة وشركة نفط الشمال ومعمل الغاز وحقول نفطية كانت خاضعة لقوات البيشمركة منذ عام 2014، والتي انسحبت دون معارك.

وفرضت القوات المشتركة حظر التجوال حتى السادسة من فجر اليوم، وعينت السلطات العراقية محافظا بالوكالة وسارعت إلى فرض الأمن والنظام بالمدينة بناء على أوامر رئيس الوزراء القائد العامل للقوات المسلحة حيدر العبادي، الذي طمأن السكان ودعا الموظفين إلى الالتحاق بعملهم متعهدا ضمان الأمن للجميع، كما سيطرت القوات العراقية على قضاء طوزخورماتو جنوب كركوك الذي يتبع لمحافظة صلاح الدين، وعلى مناطق في ديالى كانت تحت سيطرة البيشمركة وسط مساعي لاستلام قضاء خانقين أيضا.

ورفع الفريق عبد الأمير يار الله نائب قائد العمليات المشتركة العلم العراقي في مبنى محافظة كركوك أمس، بحضور كبار قادة الجيش ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية ومليشيات «الحشد الشعبي»، وأكدت القيادة المشتركة للقوات العراقية «استكمال قوات جهاز مكافحة الإرهاب إعادة الانتشار في قاعدة (كيه 1) بشكل كامل وفرض الأمن على ناحية ليلان وحقول نفط باباكركر وشركة نفط الشمال». كما «سيطرت على مطار كركوك-قاعدة الحرية»، ويقع المطار العسكري شرق كركوك.

وأمر رئيس الوزراء حيدر العبادي برفع علم العراق في كركوك وأي مناطق أخرى متنازع عليها بين الحكومة المركزية والأكراد، وقالت بغداد إن تقدمها لم يواجه مقاومة تذكر وناشدت البيشمركة أن تتعاون معها في حفظ السلام، بينما هددت البيشمركة بأن «بغداد ستدفع ثمنا باهظا لشنها حربا على الأكراد».