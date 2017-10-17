مدريد تعطي زعيم كاتالونيا مهلة ثانية للتراجع عن الانفصال

برشلونة (وكالات)

أعطت الحكومة الاسبانية رئيس كاتالونيا الانفصالي كارليس بوتشيمون أمس، مهلة جديدة من أجل تقديم إجابة «واضحة وصريحة» حول ما إذا كان أعلن عمليا استقلال كاتالونيا عن إسبانيا، بعد انقضاء مهلة أولى اكتفى في أعقابها برد لم يوضح فيه الالتباس المحيط بالأمر.

وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الاسباني سورايا ساينز دي سانتا ماريا : «الحكومة تأسف لقرار الحكومة الكاتالونية عدم الاستجابة لطلبها»، وأعطت بوتشيمون مهلة تنتهي عند العاشرة من صباح الخميس من أجل تقديم إجابة «واضحة وصريحة».

وكان بوتشيمون دعا رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إلى اجتماع «في أقرب وقت ممكن» لحل اسوأ أزمة سياسية تمر بها البلاد منذ انتهاء نظام الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو في 1975. وأتت خطوة بوتشيمون مع انتهاء مهلة حددتها مدريد لتوضيح موقفه من مسألة الإعلان عن استقلال الإقليم.

إلا أن رئيس كاتالونيا لم يعط في رسالته إجابة واضحة ونهائية على طلب مدريد توضيح الالتباس الناجم عن إعلان بوتشيمون الأسبوع الماضي: «أنا اقبل تفويض الشعب لكي تصبح كاتالونيا جمهورية مستقلة» في أعقاب استفتاء حظرته مدريد وأيد خلاله 90 بالمئة من المشاركين انفصال الاقليم عن إسبانيا.

ثم ما لبث أن علق فورا تنفيذ الإعلان افساحا في المجال أمام الحوار مع مدريد التي سارعت إلى رفض أي نقاش في المسألة. وحددت مدريد لوبتشيمون الأربعاء الماضي مهلة انتهت صباح أمس لتوضيح موقفه من إعلان الاستقلال محذرة من أنها ستفرض سيطرتها المباشرة على كاتالونيا إذا أصر الاقليم على الانفصال. وكتب بوتشيمون في رسالة أمس إلى راخوي «سيكون هدفنا الأساسي في الشهرين المقبلين احضارك إلى طاولة الحوار».

إلا أن وزير الخارجية الإسباني الفونسو داستيس قال إن رئيس كاتالونيا لم يعط جوابا واضحا. وأعلن في مؤتمر صحفي في لوكسمبورغ انه «من الواضح أن بوتشيمون لم يعط جواباً، ولم يوفر الوضوح المطلوب منه».