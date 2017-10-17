تيلرسون يهوّن من شأن توترات مع ترامب

واشنطن (رويترز)

هوّن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون من شأن توترات مع رئيسه دونالد ترامب، متجاهلاً تصريحات من سناتور بارز قارن فيها تقويض ترامب لسلطات تيلرسون بعملية إقصاء على الملأ. وقال تيلرسون في برنامج (ستيت أوف ذا يونيون) على محطة (سي.إن.إن) أمس الأول، مشيرًا إلى ترامب: «أنا ملتزم بالكامل أهدافه. اتفق مع أهدافه. واتفق مع ما يحاول عمله».

ومنذ تولي تيلرسون المنصب ثارت إشاعات عن خلافات بينه وبين ترامب بشأن السياسات المتبعة. وفي وقت سابق من هذا الشهر أضعف ترامب من موقف تيلرسون هذا الشهر عندما كتب في تغريدة على تويتر «أن وزير الخارجية يضيع وقته في محاولة التفاوض مع زعيم كوريا الشمالية». وقال السناتور بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي: «إن تصريحات ترامب توازي إقصاء الوزير على الملأ».

ولدى سؤاله عن تصريحات كوركر على سي.إن.إن، قال تيلرسون: «لقد تحققت. أنا سليم تماماً!».

ورفض تيلرسون مراراً الإجابة عن سؤال عن تقرير بثته محطة (إن.بي.سي نيوز) قال إن وزير الخارجية وصف ترامب بأنه «مخبول» خلال لقاء خاص في يوليو مع مسؤولين أميركيين.

ويقول مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون وتقارير إخبارية: «إن تيلرسون وجد نفسه مراراً على خلاف مع الرئيس بشأن عدد من القضايا، بدءاً بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وحتى ملف كوريا الشمالية، وفي بعض الأحيان إيران».