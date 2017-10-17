10 قتلى بغرق قارب وآلاف الروهينجا يصلون إلى بنجلاديش

كوكس بازار، رانجون (وكالات)

قتل ما لا يقلّ عن عشرة أشخاص، وفُقد العشرات بعد غرق سفينة كانت تقلّ أفراداً من الروهينجا المسلمين من الفارين من ميانمار إلى بنجلاديش أمس، في أحدث فصول معاناة نصف مليون من أفراد هذه الأقلية المضطهدة. فيما قال شهود عيان، إن آلافا من الروهينجا ينهشهم الجوع والعوز والخوف عبروا الحدود في وقت مبكر صباح أمس إلى بنجلاديش، هرباً هجمات بوذيين تصفها الأمم المتحدة بأنها تطهير عرقي.

وقال اللفتنانت كولونيل عريف الإسلام إنّ السفينة كانت تقلّ زهاء 50 شخصًا عندما غرقت في مصب نهر ناف الذي يفصل بين البلدين.

وتوفي حتى الآن قرابة 200 شخص من الروهينجا في الاسابيع الستة الأخيرة خلال محاولتهم العبور الى بنجلاديش على متن قوارب خشبية متهالكة محملة بما يفوق قدرتها.

وهم يفرون هرباً من أعمال العنف في ولاية راخين، حيث تتهم الامم المتحدة القوات الميانمارية بشن حملة تطهير عرقي ضد الروهينجا. وأعلن عريف الإسلام أن 21 ناجيا تمكنوا من السباحة الى بر الأمان، مشيرا الى أن حرس السواحل والحدود يقومون بعملية بحث وانقاذ في نهر ناف.