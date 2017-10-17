قرقاش: الدبلوماسية فشلت بتصحيح السلوك الإيراني

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، فشل الدبلوماسية في تصحيح الخطاب والسلوك الإيراني الخارجي. وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر» «السؤال المركزي بشأن مراجعة العلاقات مع إيران: هل نجحت الدبلوماسية والتواصل في تصحيح الخطاب والسلوك الإيراني الخارجي؟، والجواب «لا صريحة». جاء ذلك، في وقت أعرب البيت الأبيض عن شكره لدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية لاستراتيجية واشنطن الجديدة تجاه طهران. وقال في بيان:«الملك سلمان أشاد برؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب إزاء الاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه طهران، وأن ترامب شكر الملك سلمان على دعم السعودية، مؤكدًا أهمية مجلس التعاون الخليجي في التصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في سوريا واليمن والعراق، وبلدان أخرى في المنطقة.

وأعلن ترامب أمس، أن هناك «احتمالا فعلياً» لإلغاء الاتفاق النووي مع إيران. وقال من البيت الأبيض «يمكن أن يكون هناك إلغاء كلي للاتفاق، إنه احتمال فعلي»، مضيفا أن المرحلة الجديدة يمكن أن تكون «إيجابية جداً».

لكن الاتحاد الأوروبي أبدى أمس تصميمه على الحفاظ على الاتفاق بعد تهديدات واشنطن بالانسحاب منه، فيما اعتبرت عدة عواصم أن هذه التسوية ضرورية لإقناع كوريا الشمالية بالعودة الى طاولة المفاوضات.

وتزور وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موجيريني مطلع نوفمبر الولايات المتحدة للدفاع عن الاتفاق، بعدما رفض ترامب الجمعة الإقرار بالتزام إيران بالاتفاق مهاجما إياها بشدة.