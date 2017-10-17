وزير دفاع روسيا يبحث في إسرائيل التعاون العسكري

موسكو (د ب ا)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، وصول وزير الدفاع سيرجي شويجو إلى إسرائيل، لبحث التعاون العسكري مع نظيره الإسرائيلي مع أفيجدور ليبرمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال، إيجور كوناشينكوف، للصحفيين، إن وزير الدفاع الروسي يخطط لبحث مسائل التعاون العسكري والتقني خلال اللقاء، وقضايا الأمن الإقليمي، بحسب وكالة سبوتنيك.

ومن المرتقب أن تستمر الزيارة ليومين. ويعد شويجو أول مسؤول روسي يشغل منصب وزير الدفاع يزور إسرائيل منذ سنوات.

وكان السفير الإسرائيلي في موسكو جاري كورين أعلن في وقت سابق، أن بلاده تجري مشاورات مع روسيا ودول أخرى حول المناطق الآمنة في سوريا، وأنها تعول على أخذ مصالحها بالاعتبار لدى إنشاء هذه المناطق، وهناك تنسيق بين إسرائيل وروسيا لمنع أي اشتباكات بين الطائرات الحربية للبلدين في الأجواء السورية.