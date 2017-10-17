أخطبوط الاخوان الأوروبي

الحلقة الثالثة 3-4

لا تؤمن جماعة الإخوان الإرهابية بالوطنية، أو الدولة الوطنية، أو الانتماء القومي. هوية هذه الجماعة هو مشروعها، به تعرّف نفسها، وبه تحاكم الآخرين. وهذا النكران «الهوياتي» رافق الجماعة منذ تأسيسها داخل الساحات المحلية، وحكم توجهاتها وهي تجعل من «التنظيم الدولي» وجمعياته ومؤسساته ومعاهده، أذرعاً أخطبوطية تحتمي بها وتضرب.

لم يكن وجود الجماعة في الساحات الغربية عموماً، والأوروبية خصوصاً، مجرد التجاء إلى ملاذ آمن، تجنباً لعسف مفترض أو متوهم. بل كان خياراً تقاطعت فيه المصالح والغايات، بين «اللاجئ» و«الملجأ». تداخلت براجماتية الإخوان مع تطلعات السياسات والاستراتيجيات الغربية، التي اتسمت بسوء تقدير وتدبير أحياناً، أو بخبث التخطيط والتنفيذ في أغلب الأحيان. كلا الطرفين قدما لبعضهما خدمات متبادلة.

في هذا الملف، تلقي «الاتحاد» أضواء كاشفة على تغلغل منظمات الإخوان المسلمين في أوروبا، منذ التأسيس إلى التمكين، على قاعدة «أعطني وخذ». وهي مسألة لا يشعر الإخوان معها بأي حرج، طالما أنها تحقق أهدافهم الخبيثة. فمنذ عقود تجرأ أحدهم (تقي الدين النبهاني) على القول، عندما رصد خارجاً من السفارة البريطانية في القاهرة، متأبطاً حقيبة أموال: «عرضنا عليهم الإسلام فأبوا، ففرضنا عليهم الجزية»!

باحثة فرنسية تكشف حقيقة الشبكات الراديكالية الأخطبوطية في باريس