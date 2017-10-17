صلاح المحمود: «يوم الوثيقة العربية» يرسِّخ مكانتها لدى الأمة

الشارقة (الاتحاد)

أكد صلاح سالم المحمود، مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، أن «يوم الوثيقة العربية» الذي يصادف السابع عشر من أكتوبر من كل عام، يعرّف الأمة بالمكانة المهمة للوثيقة العربية، إذ تعتبر الذاكرة الحقيقية للتاريخ، لما تحفظه في طياتها من معلومات وحقائق تمثل الركيزة الأساسية لماضي الأمة، وأداة عملها في حاضرها ومستقبلها.

وأشاد المحمود بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التوثيقية والتاريخية، وبحثه وجمعه أنفس وأغلى الوثائق، المتخصصة في الشأن العربي، وثمن دور سموه الفعال في رفع شأن الوثيقة العربية من خلال تقديم كل الدعم لدور الوثائق والأرشيفات المحلية والعربية، ورفدها بعشرات الآلاف من الوثائق والمخطوطات من ضمن مقتنيات سموه الخاصة. ووجه المحمود بهذه المناسبة تحية إجلال وتقدير لكافة مؤسسات ودور الوثائق العربية، مشيداً بدورها الجوهري في الحفاظ على هذا الإرث التاريخي العظيم لخدمة الأجيال القادمة، وتشكيلها مصدراً مهماً للباحثين في مختلف المجالات العلمية والثقافية.