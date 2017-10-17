«الشارقة للكتاب» عروض للصغار من 22 دولة

الشارقة (الاتحاد)
يأخذ معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته السادسة والثلاثين زواره الصغار إلى أكثر من 22 ثقافة مختلفة من حول العالم، عبر سلسلة عروض، ومسرحيات، وفعاليات ثقافية، وورش إبداعية يقدمها أكثر من 44 ضيفاً، ليحول قاعات المعرض إلى كرنفال للمعرفة واللعب تتواصل أنشطته على مدار أحد عشر يوماً من 1 حتى 11 نوفمبر المقبل، ومن العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.
ويقدم العروض والفعاليات فرق إبداعية ومحترفون من بلدان مختلفة، أبرزها: بريطانيا، والكويت، وبولندا، والأردن، وأستراليا، ومولدوفا، وروسيا، والهند، والبحرين، وأيسلندا، ومنغوليا، وسوريا، وإيطاليا، وأوكرانيا. ويستضيف المعرض لهذا العام أكثر من 1600 فعالية تناسب مختلف فئات الأطفال العمرية، وتتنوع بين الفعاليات المعرفية، والعلمية، والفنية، والأنشطة التوعوية، ومنها: مسرحية «وندي» من الكويت، و»علاء الدين» من المملكة المتحدة، وعرض الأداء الفرنسي «كريزي دانكرز»، و»الفصول المسحورة» الروسي، وعرض «رعاة البقر» من مولدوفا، وعروض الفنانة المكسيكية «كلاو مورا» المتخصصة في فن إيقاف الحركة.
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