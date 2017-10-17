«الشارقة للكتاب» عروض للصغار من 22 دولة

الشارقة (الاتحاد)

يأخذ معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته السادسة والثلاثين زواره الصغار إلى أكثر من 22 ‬ثقافة ‬مختلفة ‬من ‬حول ‬العالم، ‬عبر ‬سلسلة ‬عروض، ‬ومسرحيات، ‬وفعاليات ‬ثقافية، ‬وورش ‬إبداعية ‬يقدمها ‬أكثر ‬من ‬44 ‬ضيفاً، ‬ليحول ‬قاعات ‬المعرض ‬إلى ‬كرنفال ‬للمعرفة ‬واللعب ‬تتواصل ‬أنشطته ‬على ‬مدار ‬أحد ‬عشر ‬يوماً من 1 ‬حتى ‬11 ‬نوفمبر ‬المقبل، و‬من ‬‬العاشرة ‬صباحاً ‬وحتى ‬العاشرة ‬مساءً.

ويقدم العروض والفعاليات فرق إبداعية ومحترفون من بلدان مختلفة، أبرزها: بريطانيا، والكويت، وبولندا، والأردن، وأستراليا، ومولدوفا، وروسيا، والهند، والبحرين، وأيسلندا، ومنغوليا، وسوريا، وإيطاليا، وأوكرانيا. ويستضيف المعرض لهذا العام أكثر من‏‭ ‬1600‭ ‬فعالية ‬تناسب ‬مختلف ‬فئات ‬الأطفال ‬العمرية، ‬وتتنوع ‬بين ‬الفعاليات ‬المعرفية، ‬والعلمية، ‬والفنية، ‬والأنشطة ‬التوعوية، ومنها: ‬مسرحية «‬وندي» ‬من ‬الكويت، و»علاء الدين» من المملكة المتحدة، وعرض الأداء الفرنسي «كريزي دانكرز»، و»الفصول المسحورة» الروسي، وعرض «رعاة البقر» من مولدوفا، وعروض الفنانة المكسيكية «كلاو مورا» المتخصصة في فن إيقاف الحركة.