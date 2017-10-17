«العليا للأولمبياد الخاص» تدعم الخبرات قبل تنظيم «عالمية أبوظبي»

مصطفى الديب (أبوظبي)

بحضور سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وباربرة إيبينجر ميدل الوزيرة الإقليمية للاقتصاد والسياحة والعلوم والأبحاث في النمسا، وقعت أمس اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 مذكرة تفاهم مع اللجنة المحلية المنظمة لدورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص 2017 في النمسا.

أقيمت مراسم التوقيع في المقر الرئيس لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، الشريك الرئيس للحدث، بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وسعادة جبر محمد السويدي مدير عام ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، ود. فهد النيادي مدير عام الأمانة العامة بالمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي.

وقع مذكرة التفاهم سعادة محمد عبد الله الجنيبي رئيس اللجنة العليا للألعاب العالمية في أبوظبي، ويورجن ونتر رئيس الأولمبياد الخاص لدورة الألعاب الشتوية النمساوية 2017.

ونصت المذكرة على التعاون الوثيق بين الدولتين من أجل تعزيز الأثر العاطفي والاجتماعي للأولمبياد الخاص، إضافة إلى مواصلة العمل من أجل توفير بيئة مناسبة وشاملة بالنسبة للجميع.