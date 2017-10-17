مراد المصري (دبي)

يعتبر 17 أكتوبر 2013 متميزاً على صعيد الإمارات التي أبهرت العالم كعادتها في هذا اليوم، منذ 4 سنوات، بروعة الاستضافة والتنظيم لكأس العالم للناشئين، وجاءت ضربة البداية من أبوظبي، وسط أجواء احتفالية، إلا منتخبنا وقتها خسر أمام هندوراس 1-2، وودع المنافسات مبكراً لاحقاً بالخسارة أمام البرازيل 1-6 وسلوفاكيا صفر - 2.

ضمت قائمة منتخبنا في البطولة 21 لاعباً، لم ينجح أي منهم أن يصبح مؤثراً في صفوف المنتخب الأول إلى الآن، فيما برزت بعض الأسماء التي أثبتت وجودها في أنديتها، ويمكن أن توجد مع المنتخب الأول بشكل أكبر في الفترة المقبلة، لكنها بقيت معدودة على الأصابع. ومن أبرز اللاعبين الذين انطلقوا من البطولة نحو مستويات أفضل وظهور مع أنديتهم، نجد ثنائي الوحدة محمد العكبري وأحمد راشد، وسلطان الشامسي لاعب الجزيرة المعار حالياً للظفرة، وثنائي الشارقة عمر جمعة وشاهين سرور.

5 أسماء برزت فقط من أصل 21 لاعباً، فيما اختفت العديد من الأسماء الأخرى، وما زال بعضها يحاول إثبات جدارته، لكن بالمحصلة لم نجد أي لاعب يوجد بشكل لافت خلال مسيرة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم، وبدأ الأرجنتيني باوزا في استدعاء عدد من المواهب الست، إلا أنه رحل سريعاً.

وبنظرة خاطفة إلى بقية منتخبات البطولة، نجد أن العديد منها خرجت بفوائد ومكاسب عديدة من البطولة والجيل الذي تطور سريعاً، لنرى المواهب تغزو الساحة الأوروبية والعالمية.