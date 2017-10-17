دوري أقوياء اليد يتوقف 100 يوم

رضا سليم (دبي)

تجري لجنة المسابقات باتحاد اليد حالياً تعديلات على جدول دوري أقوياء اليد بناء على توصية لجنة المنتخبات الوطنية، حيث سيتم تعديل جولتين في الدوري قبل التوقف الطويل الذي يستعد فيه منتخبنا الوطني للبطولة الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم والتي ستقام في كوريا الجنوبية خلال الفترة من 21 إلى 31 يناير المقبل، حيث سيتم تقديم الجولة الخامسة من الدوري والتي كان مقرراً إقامتها يومي 27 و28 أكتوبر إلى يوم 21 أكتوبر، حيث تقام جميع المباريات في يوم واحد، فيما سيكون التعديل الثاني في الجولة الثانية من الدور الثاني، والمقرر إقامتها يومي 10 و11 نوفمبر لتقام يوم 7 نوفمبر المقبل لجميع المباريات، ومن المنتظر أن يتم إخطار الأندية بالتعديلات الجديدة خلال الأيام المقبلة.

ويتوقف الدوري بعد هذه الجولة لمدة 100 يوم، حيث سيعود يوم 16 فبراير 2018، فيما ستنطلق مباريات كأس الإمارات التي ستقام من دون اللاعبين الدوليين بالجولة الأولى يوم 15 و16 ديسمبر المقبل، وتستمر مبارياته حتى يومي 2 و3 فبراير 2018، وبعدها تقام بطولة دبي الدولية لكرة اليد الشاطئية، خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير وقبل عودة الدوري من جديد.

كانت لجنة المنتخبات في اجتماعها الأخير قد رفعت التوصية إلى لجنة المسابقات من أجل إعادة ترتيب الجدول من جديد وإخطار الأندية بالتعديل.

وأكد محمد شريف، نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات، أن التعديلات الجديدة في جدول الدوري تأتي من أجل استغلال فترة مشاركة فريق الشارقة في بطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري للرجال، والمقرر إقامتها في مدينة حيدر آباد الهندية، من أجل بدء تجمعات المنتخب الأول الذي سيخوض تجمعات ومعسكرات حتى موعد البطولة الآسيوية، والتي نطمح أن نحقق فيها حلم التأهل للمونديال للمرة الثانية في تاريخ اللعبة.