7 فعاليات لـ «القوى» في احتفالية «عام زايد 2018»

وليد فاروق (دبي)

أعلن اتحاد ألعاب القوى، عن مبادرة تنظيم 7 فعاليات رياضية في إمارات الدولة السبع، وفتح باب المشاركة فيها لكل المواطنين والمقيمين، تزامناً مع الاحتفالات بـ «عام زايد 2018»، بدءاً من يناير المقبل، وحتى ديسمبر من نفس العام، تلبية للدعوة بالاحتفال بهذه المناسبة الوطنية في ذكرى مرور 100 عام على مولد قائد ومؤسس الدولة ومطلق شارة إنجازاتها المحلية والعالمية.

وتزامناً مع هذا الحدث الكبير الذي تتشارك فيه جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها وهيئاتها، وقع اتحاد ألعاب القوى ظهر أمس عقداً مع شركة بلان بي راعية أنشطة الاتحاد اتفاقية رعاية مسابقات وفعاليات الاتحاد في هذه المناسبة الغالية، تقدم بمقتضاه الشركة مليون درهم مساهمة منها في رعاية مسابقات «عام زايد 2018».

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد أمس بمقر الهيئة، وفي حضور إبراهيم عبد الملك، الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، والمستشار أحمد الكمالي رئيس الاتحاد، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وقع كل من صالح محمد حسن الأمين العام للاتحاد، وهارميك سينج رئيس مجموعة بلان بي، مراسم الاتفاقية التي تتضمن بنود الرعاية التي تقدمها الشركة للاتحاد في الاحتفالات بهذه المناسبة الغالية.

وأكد المستشار أحمد الكمالي، أن الهدف من مبادرة «عام زايد» هو إشراك جميع أفراد المجتمع من الأعمار والفئات والجنسيات والديانات كافة في تحقيق رؤية المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان محلياً وإقليمياً وعالميا، وأشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد كان قد اتخذ قراراً بضرورة المشاركة في هذه الاحتفالات بالشكل الذي يليق باتحاد «أم الألعاب»، بما يتناسب مع الجهود التي يقدمها الاتحاد لدعم كل مبادرات الدولة، موضحاً أن هناك تنسيقاً كاملاً تم بين الاتحاد والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وتم وضع الخطوط العريضة، متمثلاً في فتح الباب لمشاركة الجميع وإقامة مسابقات مفتوحة مع مراعاة الارتباطات بالأجندة الدولية.