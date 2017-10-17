ندى الزعابي تتصدر بطولة شرطة دبي للرماية

دبي (الاتحاد)

توجت الرامية ندى إبراهيم الزعابي بلقب بطولة رماية السيدات بشرطة دبي العاشرة للسيدات التي احتضنها نادي ضباط الشرطة في القرهود، وحققت 97 درجة، تليها العريف أول عائشة إسماعيل الحوسني في المركز الثاني بنتيجة 94 درجة، وفي المركز الثالث جاءت الرامية النقيب مريم غزال عبيد 92 درجة.

وفي فئة الهواة، حصلت الرقيب مريم إبراهيم الفلاسي المركز الأول بنتيجة 95 درجة، تليها في المركز الثاني الملازم غاية ثاني الفلاسي بنتيجة 89 درجة، وفي المركز الثالث العريف لطيفة رسول محمد بنتيجة 89 درجة، وشارك في تحكيم البطولة كل من الملازم أول عثمان قاسم أهلي، والرقيب أول محمد حسين، والعريف أحمد حسين قمبر من مرتب إدارة الشؤون الرياضية.

وأشاد العميد خالد علي شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالبرنامج الذي وضع للبطولة من قبل المنظمين، من محاضرات حول أهمية الرماية للعسكريات ومفاهيم الرماية الأولمبية، وإقامة حصص للياقة البدنية في مجال الرماية.

وأكد العميد شهيل، أن النتائج جاءت متميزة بمعدلات عالية، تبشر بمستقبل باهر لراميات شرطة دبي في البطولات الداخلية والخارجية، مؤكداً على حرص إدارة الشؤون الرياضية على إنجاح مثل هذه البطولات التي تعد منارة حقيقية لانطلاق راميات شرطة دبي نحو العالمية.