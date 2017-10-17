40 فريقاً في «سباق أبوظبي داش» للجري

أبوظبي (الاتحاد)

كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن مشاركة 40 فريقاً، تمثل 40 من الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات، في النسخة الثانية من سباق أبوظبي داش للجري تتابع لمسافة 15 كم، ويضم كل فريق 10 أشخاص، يقطع كل منهم مسافة 1.5كم، بنظام التتابع، ويقام الثلاثاء المقبل، في مدينة زايد الرياضية برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، بجانب شركائه: المركز الطبي الجديد والشركة الوطنية للضمان الصحي، وجمعية رعاية مرضى السرطان (رحمة) التي يهب ريع الفعالية لصالحها.

وعقد «أبوظبي الرياضي» وشركاؤه مؤتمراً صحفياً أمس بمدينة زايد الرياضية، بحضور أحمد القبيسي مدير إدارة التسويق والاتصال في المجلس، وأديب الزعابي مدير الإعلام والاتصال بدائرة الصحة، وزفين رود المدير التجاري لضمان، ومايكل ديفيدز رئيس العمليات في المركز الطبي الحديث للرعاية الصحية، وسالي كوراندو ممثلة مؤسسة (أبوظبي داش).

وأكد القبيسي أهمية المشاركة في الفعالية للمرة الثانية على التوالي التي تهدف إلى تحسين اللياقة البدنية للموظفين والعمال في العاصمة أبوظبي، فضلاً على زيادة الوعي بين أفراد المجتمع بأهمية ممارسة مختلف أنواع الرياضات.

وقال: «نأمل أن نحقق الأهداف المرجوَّة من تنظيم هذه الفعالية، حيث نسعى لأن تصبح الرياضة جزءاً يومياً مهماً من حياة مختلف أفراد المجتمع».

وأضاف: «نسعى مع مختلف الشركاء والجهات الحكومية والخاصة للوصول إلى الهدف المنشود، مدعومين بتوجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وأعضاء مجلس الإدارة، لخلق فعاليات رياضية مجتمعية على مدار السنة، تمكِّن مختلف شرائح المجتمع من المشاركة فيها».

من جهته، أكد أديب الزعابي أهمية الرياضة كأسلوب حياة، والدور الذي يقوم به مجلس أبوظبي الرياضي لتعزيز هذه الثقافة وسط أفراد المجتمع، مبدياً سعادتهم في دائرة الصحة في هذه الفعالية المهمة لصحة الإنسان والخيرية في الوقت نفسه، بينما تطرق بقية المتحدثين للجوانب ذاتها.

وكان المؤتمر قد استهل بشرح للفعالية قدمته سالي كوراندو وعدد المشاركين، بجانب الفوائد الكبيرة التي تعود بها هذه الفعالية على المجتمع وأفراده وترسيخ مبدأ ممارسة الرياضة من أجل صحة سليمة. ويوزع في ختام السباق جوائز عينية للفائزين في عدد من فئات السباق، ومن بين الفرق المشاركة فرق مجلس أبوظبي الرياضي، ودائرة الصحة، ومستشفى المركز الطبي الجديد، وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، ومكتب التنظيم والرقابة، ووكالة أول أباوت براندز، وكلايد آند كو، والشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان، ودوري الخليج العربي، وشركة حديد الإمارات، وقد تم توجيه الدعوة لجميع الدوائر والشركات في إمارة أبوظبي للمشاركة في الحدث، والتبرع لصالح مرضى السرطان.