انطلاق منافسات درع «القائد العام» للرماية بشرطة أبوظبي

الوثبة (الاتحاد)

انطلقت في ميدان الرماية بالوثبة «الحفار» منافسات درع «القائد العام للرماية» وتستمر حتى الخميس المقبل، ضمن خطة الموسم الرياضي لشرطة أبوظبي 2017 - 2018 ويتنافس فيها 300 رامٍ ورامية من 8 قطاعات شرطية تشمل (الضباط والأفراد والشرطة النسائية) في ست مسابقات مختلفة.

وأطلق العميد عبيد سالم بالحبالة الكتبي مدير قطاع الموارد البشرية طلقة البداية إيذاناً ببدء البطولة، في حضور العميد خليفة بطي الشامسي نائب مدير قطاع المالية والخدمات رئيس اللجنة العليا الرياضية، والعميد ثاني بطي الشامسي مدير إدارة التدريب، والعميد ثاني راشد الظاهري مدير إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية، وعدد من مديري الإدارات والعاملين في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وأكد مدير قطاع الموارد البشرية، حرص القيادة الشرطية على تنمية كفاءة منتسبيها، وتعزيز قدراتهم، من خلال تنظيم بطولات رياضية تسهم في تعزيز روح التنافس واللياقة البدنية والصحية.

وفي اليوم الأول من البطولة، أحرز فريق قطاع المهام الخاصة المركز الأول في فئة رماية المسدس للضباط على مستوى الفرق، وفريق قطاع الموارد البشرية بالمركز الأول في منافسات الرماية بفئة البندقية.

وعلى مستوى الفردي في فئة مسابقة المسدس ضباط، فاز النقيب يوسف جراغ البلوشي من إدارة المهام الخاصة بالمركز الأول والنقيب خالد محمد الحمادي من إدارة مدارس الشرطة بالمركز الثاني، وحل ثالثا النقيب علي ناصر العمري.

وفي فئة مسابقة البندقية، فاز على المستوى الفردي المساعد أول ظافر قبلان الأحبابي بالمركز الأول من إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية، وفاز الرقيب أول سعيد اليماحي من إدارة المهام الخاصة بالمركز الثاني، وحل ثالثا المساعد أول محمد خميس ماجد من إدارة المهام الخاصة.