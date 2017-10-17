«دبي البحري» يشيد بإنجاز إكس كات

دبي (الاتحاد)
هنأ مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم ونادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية بإنجاز زورقي فيكتوري 3 وأبوظبي 5 في الجولة الأولى من بطولة العالم للزوارق السريعة -إكس كات- التي أسدل الستار على أحداثها في الصين أمس الأول. وكان زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي سالم علي العديدي وعيسى آل علي قد نجح في الفوز بالمركز الأول في السباقين الرئيسيين الأول والثاني ونال المركز الأول أيضاً في سباق أفضل زمن، فيما حصل زورق أبوظبي 5 بقيادة الثنائي راشد سهيل الطاير وماجد المنصوري في المركز الثاني بالسباقين الأول والثاني، وكذلك سباق أفضل زمن ليحتل المركز الثاني في الترتيب العام.
وبارك أحمد سعيد بن مسحار المهيري رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لسفراء رياضة الإمارات في الفريقين النتائج الباهرة التي تعكس مدى الاهتمام الذي تحظي به الرياضات البحرية وسباقات الزوارق السريعة. وقال: الجميع سعد بتألق أبناء الإمارات في البطولة العالمية وسط مشاركة 11 زورقاً من مختلف قارات العالم، حيث رفرف علم دولتنا عالياً على منصات التتويج وعزف السلام الوطني أمام الجمهور الصيني العريض، مما يعد نجاحاً كبيراً، متمنياً أن تتواصل الأفراح والنتائج الباهرة على صعيد السباقات والجولات المقبلة.
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