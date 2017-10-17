«دبي البحري» يشيد بإنجاز إكس كات

دبي (الاتحاد)

هنأ ‬مجلس ‬إدارة ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬مجلس ‬إدارة ‬مؤسسة ‬الفيكتوري ‬تيم ‬ونادي ‬أبوظبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬بإنجاز ‬زورقي ‬فيكتوري ‬3 ‬وأبوظبي ‬5 ‬في ‬الجولة ‬الأولى ‬من ‬بطولة ‬العالم ‬للزوارق ‬السريعة ‬-إكس ‬كات- ‬التي ‬أسدل ‬الستار ‬على ‬أحداثها ‬في ‬الصين أمس الأول. وكان‎ ‬زورق ‬فيكتوري ‬3 ‬بقيادة ‬الثنائي ‬سالم ‬علي ‬العديدي ‬وعيسى ‬آل ‬علي ‬قد ‬نجح ‬في ‬الفوز ‬بالمركز ‬الأول ‬في ‬السباقين ‬الرئيسيين ‬الأول ‬والثاني ‬ونال ‬المركز ‬الأول ‬أيضاً ‬في ‬سباق ‬أفضل ‬زمن، ‬فيما ‬حصل ‬زورق ‬أبوظبي ‬5 ‬بقيادة ‬الثنائي ‬راشد ‬سهيل ‬الطاير ‬وماجد ‬المنصوري ‬في ‬المركز ‬الثاني بالسباقين ‬الأول ‬والثاني، ‬وكذلك ‬سباق ‬أفضل ‬زمن ‬ليحتل ‬المركز ‬الثاني ‬في ‬الترتيب ‬العام.

وبارك‎ ‬أحمد ‬سعيد ‬بن ‬مسحار ‬المهيري ‬رئيس ‬مجلس ‬إدارة ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬لسفراء ‬رياضة ‬الإمارات ‬في ‬الفريقين ‬النتائج ‬الباهرة ‬التي ‬تعكس ‬مدى ‬الاهتمام ‬الذي ‬تحظي ‬به ‬الرياضات ‬البحرية ‬وسباقات ‬الزوارق ‬السريعة. وقال‎: ‬الجميع ‬سعد ‬بتألق ‬أبناء ‬الإمارات ‬في ‬البطولة ‬العالمية ‬وسط ‬مشاركة ‬11 ‬زورقاً ‬من ‬مختلف ‬قارات ‬العالم، ‬حيث ‬رفرف ‬علم ‬دولتنا ‬عالياً ‬على ‬منصات ‬التتويج ‬وعزف ‬السلام ‬الوطني ‬أمام ‬الجمهور ‬الصيني ‬العريض، ‬مما ‬يعد ‬نجاحاً ‬كبيراً، ‬متمنياً ‬أن ‬تتواصل ‬الأفراح ‬والنتائج ‬الباهرة ‬على ‬صعيد ‬السباقات ‬والجولات ‬المقبلة.