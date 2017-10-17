«شراع 22» يرتفع في شواطئ دبي السبت



تاريخ النشر: الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 دبي (الاتحاد) ينطلق على شواطئ دبي السبت المقبل، سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وأعلنت اللجنة المنظمة عن فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق حتى الساعة الخامسة من عصر الخميس المقبل. وتقرر أن يكون آخر موعد لوصول القوارب المشاركة لنقطة التجمع في شواطئ دبي الساعة الثانية ظهراً، على أن يكون موعد انطلاقة السباق عند الساعة الثالثة عصراً، على أن يتم توزيع الجوائز عقب نهاية السباق مباشرة. وقررت اللجنة المنظمة في النادي إجراء الفحص الفني المعتاد على القوارب الحاصلة على المراكز من الأول وحتى العاشر في السباق بمقر النادي بالميناء السياحي، بعد نهاية السباق مباشرة.