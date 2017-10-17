أسامة أحمد (الشارقة)

رفع فريقا بني ياس «حامل اللقب» والعين درجة الإعداد لنهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة الجمعة المقبل بدبي بعد أن تخطيا عقبة «مربع الذهب» بعبور «السماوي» للنصر بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة في نسختها الماضية، بينما فاز «الزعيم» على «البرتقالي» مفاجأة الدور التمهيدي. ويواصل بني ياس تدريباته اليومية تحت إشراف الجهاز الفني الذي يقوده المصري محمد اللقاني ومساعده المواطن إبراهيم المناعي والذي يعمل على ترتيب أوراق فريقه ومعالجة أي سلبية أفرزتها المرحلة التمهيدية، واضعاً نصب عينيه المحافظة على اللقب في قلعة بني ياس في ظل قوة المنافس. وعاد محمد طوريد إلى التدريبات مع «السماوي» بعد غيابه في بداية الموسم عن المشاركة مع الفريق بسبب ظروف خاصة ليدخل «موقعة» النهائي، وهو كامل العدد من أجل ترك بصمة جديدة ورد الدين بعد خسارته في الدور التمهيدي أمام الزعيم العيناوي. وفي معسكر «الزعيم» رفع الفريق شعار التحدي أمام «حامل اللقب» من أجل الفوز للمرة الأولى بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة وخصوصاً بعد وصوله إلى النهائي بـ«العلامة الكاملة» بعبور حتا وشباب الأهلي_ دبي وبني ياس وعجمان. ويتطلع الأرجنتيني جورج كونستراسي مدرب العين من أجل أن تكون معادلاته موزونة في الختام والفوز بأول ألقابه مع الفريق في ظهوره الأول هذا الموسم بعد تدعيمه باللاعبين ماجد وخالد أحمد حمزة وعودة عبدالله علي سيف إلى الفريق.

كما يلتقي يوم الجمعة فريقا النصر وعجمان لتحديد المركزين الثالث والرابع بعد الخسارة في «مربع الذهب» أمام بني ياس والعين.

يُشار إلى أن شباب الأهلي_ دبي حل خامساً بعد فوزه على الجزيرة 1/‏3 في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، بينما جاء حتا سابعاً تاركاً المركز الثامن للوصول بعد عبوره «الأصفر» 2/‏3.