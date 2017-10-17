فتيات النصر.. موهبة على عجل

عماد النمر (الشارقة)
نظم اتحاد الدراجات 4 سباقات للناشئين والإناث والأشبال والبراعم في منطقة الزبارة بخورفكان، في إطار دوري النقاط للفئات العمرية، بمشاركة 172 متسابقاً ومتسابقة يمثلون قاعدة اللعبة. في سباق الناشئين والإناث لمسافة 20 كم ظهر دراجو نادي خورفكان بمستوى متميز، ونجح نجم الفريق الصاعد محمد يوسف البلوشي في الفوز بالمركز الأول بزمن قدره 33 دقيقة و33 ثانية، تبعه زميله سعيد محمد الشحي ثانياً، فيما جاء في المركز الثالث دراج النادي العربي عبد الله جاسم سيف.
وعلى مستوى الإناث، نجحت لاعبات النصر في احتكار الفوز بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث فازت اللاعبة الموهوبة صفية الصايغ بالمركز الأول، وجاءت الصاعدة مها خالد في المركز الثاني، فيما حلت المتميزة طرفه محمد حبش في المركز الثالث، وجاء فوزهن بعد أداء متميز يختلف كثيراً عن السباقات السابقة ومنافسة قوية مع الناشئين ومشاركتهم بقوة حتى خط النهاية، وأثبتت لاعبات النصر موهبتهن العالية وقدراتهن في السباق.
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