فتيات النصر.. موهبة على عجل

عماد النمر (الشارقة)

نظم اتحاد الدراجات 4 سباقات للناشئين والإناث والأشبال والبراعم في منطقة الزبارة بخورفكان، في إطار دوري النقاط للفئات العمرية، بمشاركة 172 متسابقاً ومتسابقة يمثلون قاعدة اللعبة. في سباق الناشئين والإناث لمسافة 20 كم ظهر دراجو نادي خورفكان بمستوى متميز، ونجح نجم الفريق الصاعد محمد يوسف البلوشي في الفوز بالمركز الأول بزمن قدره 33 دقيقة و33 ثانية، تبعه زميله سعيد محمد الشحي ثانياً، فيما جاء في المركز الثالث دراج النادي العربي عبد الله جاسم سيف.

وعلى مستوى الإناث، نجحت لاعبات النصر في احتكار الفوز بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث فازت اللاعبة الموهوبة صفية الصايغ بالمركز الأول، وجاءت الصاعدة مها خالد في المركز الثاني، فيما حلت المتميزة طرفه محمد حبش في المركز الثالث، وجاء فوزهن بعد أداء متميز يختلف كثيراً عن السباقات السابقة ومنافسة قوية مع الناشئين ومشاركتهم بقوة حتى خط النهاية، وأثبتت لاعبات النصر موهبتهن العالية وقدراتهن في السباق.

وأسفر سباق الأشبال لمسافة 10 كم عن فوز دراج النادي العربي جابر يعقوب بالمركز الأول، وجاء دراج نادي شباب الأهلي دبي مايد عباس في المركز الثاني، فيما حل دراج نادي خورفكان عامر عبد الله ثالثاً، فيما أسفرت نتائج سباق البراعم عن فوز دراج نادي التعاون سعيد أحمد سعيد بالمركز الأول، ودراج نادي النصر فارس محمد حمد بالمركز الثاني، ودراج شباب الأهلي دبي حمدان محمد بالمركز الثالث. وعقب انتهاء السباقات قام سالم عتيق الكتبي، عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات، رئيس لجنة الحكام، يرافقه سالم محمد النقبي، عضو مجلس إدارة نادي خورفكان، بتكريم الفائزين والإشادة بجهودهم.