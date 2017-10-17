50 دولة في أبوظبي جراند سلام للجودو

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة أبوظبي جراند سلام 2017، على التصور المقترح لتجهيز صالة آيبيك بمدينة زايد الرياضية التي تحتضن البطولة من 26-28 أكتوبر الحالي، وأبدى رئيس اللجنة العليا المنظمة ارتياحه للتجهيزات التي تمت حتى الآن على ضوء التقارير التي قدمها ناصر التميمي، الأمين العام للاتحاد مدير البطولة المقبلة، رئيس بعثة منتخب الوطني المشارك في البطولة. وأبدى رئيس اتحاد المصارعة والجودو بعض الملاحظات التي من شأنها أن تسهم في تجهيز الصالة بشكل أكثر روعة، بهدف الخروج ببطولة نموذجية ترجمة لثقة الاتحاد الدولي للجودو، وتم الاتفاق لاستلام صالة البطولة والمرافق المحيطة بها اعتباراً من الاثنين المقبل لبدء تنفيذ مخطط الصالة قبل موعد انطلاقة البطولة والفعاليات المصاحبة، والتي تشمل تجهيز مركز كشف المنشطات بجوار صالة اللعب مباشرة، وبإشراف اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات بالتعاون مع اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي للجودو.

وتم تجهيز الصالة بغرف الضيافة والشركات الراعية والمركز الإعلامي الذي يشهد للمرة الأولى مشاركة قناة CNN التي ستسهم في نقل فعاليات البطولة، بجانب 15 قناة تلفزيونية، بالتنسيق مع قناة أبوظبي الرياضية الشريك الإعلامي، بجانب تجهيز استديو البث المباشر داخل الصالة، كما وقف رئيس اللجنة المنظمة على مختلف الخدمات ومواقف السيارات.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي بأن مؤتمر البطولة سيعقد الأحد المقبل بمقر الاتحاد، وشدد على ضرورة المحافظة على سمعة الجودو الإماراتي وصدارته العربية من خلال التصنيف الأخير، وأهمية تحقيق نتائج جيدة، في البطولة التي تشهد مشاركة عالمية كبيرة.

وذكر محمد بن ثعلوب: لا شك أن استضافة ثاني أكبر بطولات العالم للجودو واستقطاب 50 دولة في البطولة يمثلها نحو 400 لاعب ولاعبة من المصنفين العالمين، يمثل امتداداً للنجاحات التي حققتها الدولة في تنظيم هذه البطولة، ويسهم في نشر لعبة الجودو، خصوصاً على مستوى فئة الشباب في الإمارات والمنطقة، ووضح ذلك على مستوى الدولة بزيادة عدد الممارسين باعتبارها من الرياضات الأساسية للدفاع عن النفس، بالإضافة إلى تحقيق الإنجازات الرياضية وأبرزها الفوز بالميدالية الأولمبية الأولى في أولمبياد ري ودي جانيرو 2016 بعد 8 سنوات من استضافة بطولات الجراند سلام وما حققته من مكاسب فنية وتنظيمية وإعلامية، مما ساعد على زيادة عدد المشاهدين والمتابعين لتلك الرياضة المحببة.

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي دعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، باعتباره الداعم الأساسي لاتحاد المصارعة والجودو، بجانب رعاية شركات آيبيك والقدرة القابضة، على أمل استمرارية الدعم والرعاية من قبل شركة مبادلة التي انضمت إليها شركة آيبيك، حيث نعمل حالياً على خلق جيل من الكوادر الشابة القادرة على تنظيم البطولات.