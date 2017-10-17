كندا.. سباق الزعامة المبكر

يحب الكنديون التباهي بقصر فترة الحملة الانتخابية لاختيار رئيس وزرائهم مقارنة بالسباقات الرئاسية الأميركية الطويلة، في شيء من الإطراء الذاتي الذي أرى أنه صحيح بدرجة محدودة. ووفقاً لقانون الحملة، استمرت الانتخابات الوطنية في كندا عام 2015 لمدة 11 أسبوعاً فقط، ولكن وثيقة لقواعد اللجنة الفيدرالية الأميركية للانتخابات تقول أيضاً إن السباق الرئاسي لعام 2016 بين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون استغرق 13 أسبوعاً فقط ما بين انعقاد مؤتمري الحزبين في الصيف ويوم التصويت في أوائل نوفمبر.
وفي الواقع، بالطبع، فإن كلتا الدولتين تعتبر أن الانتخابات بدأت فعلياً في اللحظة التي بات فيها واضحاً مرشحو الأحزاب الرئيسية في المعركة. ومع تعيين «أندرو شير» زعيماً لحزب المحافظين في كندا في شهر مايو، واختيار «جاغجيت سينج» رئيساً للحزب الديمقراطي الجديد، فإن هذا يعني أن كندا بدأت رسمياً هذه المرحلة -قبل عامين كاملين من موعد إجراء الانتخابات في 21 أكتوبر 2019. وفي حين أن الكثير يمكن أن يحدث وسيحدث في السياسة الكندية قبل ذلك الوقت، فإن ثمة الآن صورة واضحة جداً عن شكل السجال الذي سيعرفه البلد فيما يواجه رئيس الوزراء «جاستن ترودو» اثنين من الخصوم الأكفاء في سعيه للحصول على ولاية ثانية.
وفي حين أن المرشحين الثلاثة القادمين لرئاسة الوزراء يمثلون تقاليد أيديولوجية متميزة -ترودو وسينج في اليسار وشير في اليمين- إلا أن أوجه التشابه بينهم كبيرة أيضاً.
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وكما يعرف العالم بالفعل، فقد أحرز ترودو نجاحاً عظيماً في التسويق لنفسه كشخص يشبه أوباما، حيث إن لديه معرفة تامة بما تعنيه مفردات التسامح والحساسية التي تعبر عن قيم التقدمية الحديثة. ويمثل سينج بيقظته وحكمته أول زعيم لحزب رئيسي في كندا من غير البيض والمسيحيين. وبعض الناخبين التقدميين في الحزب الديمقراطي الجديد يميلون إلى انتقاد ترودو تحديداً بسبب الأسلوب الذي يستخدمه لإخفاء افتقاره إلى المهارة. فكيف يمكن لمضاعفة الرهان على الكاريزما أن تسهل المهام المستحيلة التي كلف بها اليسار نفسه -استرضاء السكان الأصليين وتحقيق توازن مثالي بين القلق البيئي والاقتصادي- فهذا أمر لا يزال مبهماً.
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