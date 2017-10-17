برلين (د ب أ)

نال المنتخب التونسي دفعة معنوية كبيرة قبل مباراته الأخيرة الحاسمة، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018، وانتزع صدارة المنتخبات العربية في التصنيف الجديد الصادر أمس، عن الاتحاد الدولي للعبة «فيفا».

وقفز المنتخب التونسي 3 مراتب في التصنيف العالمي ليحتل المركز الـ28 عالمياً والأول أفريقياً وعربياً، متفوقاً على نظيره المصري الذي حافظ على موقعه في المركز الـ30 عالمياً، ولكنه تراجع للمرتبة الثانية عربياً وأفريقياً.

وقفز المنتخب المغربي 8 مراتب إلى المركز 48 عالمياً وتقدم للمركز الثالث عربياً.

ورغم تراجعه 10 مراكز دفعة واحدة، احتل المنتخب السعودي المركز الرابع عربياً، وحل في المركز 63 عالمياً والسادس آسيوياً.