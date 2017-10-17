الهلال يتحفز لتأكيد «بصمة» النهائي الآسيوي

وليد فاروق (دبي)

لن تكون مهمة فريق الهلال السعودي صعبة في التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، عندما يلتقي اليوم مع فريق بيروزي الإيراني في إياب الدور نصف النهائي للبطولة القارية، في اللقاء الذي يحتضنه ستاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في العاصمة العمانية مسقط، والذي يعد ملعب الفريق الإيراني.

وتنبع سهولة المهمة من النتيجة التي حققها «الزعيم» السعودي في مباراة الذهاب والذي استضافته أبوظبي قبل أسبوعين، حيث نجح الهلال في تحقيق فوز كاسح برباعية نظيفة سهلت له مهمة لقاء الإياب إلى حد كبير، ويحتاج الهلال إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة ليضمن التأهل إلى الدور النهائي.

ويعول الأرجنتيني ‏رامون دياز مدرب الهلال على جاهزية لاعبيه ومعنوياتهم العالية، لقطع الخطوة الأخيرة نحو نهائي البطولة، خاصة وأن المباراة تقام في مسقط، وحيث الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الهلال والذي يلعب في صفوفه الحارس العماني الشهير علي الحبسي، والذي طلب مرافقة الفريق إلى سلطنة عمان رغم عدم قيده في قائمة الهلال الآسيوية، استغلالاً لشعبيته الجارفة في بلده بعد 15 عاماً قضاها محترفاً في أوروبا.

وعلى الجانب الآخر يعول فريق بيروزي على تأثير الحرب النفسية على أداء لاعبي الهلال، وتصدير «القلق» والتوتر للاعبيه، وهو ما ظهر بوضوح من تصريحات مدربه الكرواتي، برانكو إيفانكوفيتش، الذي أكد أن فريقه قادر على قلب المباراة أمام الهلال والعودة بالريمونتادا وتحقيق فوز كبير يعوض خسارة مباراة الذهاب.

وسيتأهل الفائز للمباراة النهائية لملاقاة الفائز من مباراة اوراوا الياباني شنغهاي الصيني، علماً أن المواجهة الأولى بين الفريقين انتهت بينهما بالتعادل الإيجابي 1-1 في الصين، وستقام مباراة الإياب بينهما غداً في اليابان.