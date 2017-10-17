الذهب مستقر فوق 1300 دولار للأوقية

لندن (رويترز)

استقر الذهب فوق المستوى النفسي المهم عند 1300 دولار أمس، نتيجة المخاوف بشأن إيران، بينما أضر الدولار القوي بالمعنويات.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 1304.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0734 بتوقيت جرينتش، بينما زادت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 0.2٪ إلى 1307.50 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لدى «أوندا» في مذكرة، إن من المتوقع أن تستمر المخاطر الجيوسياسية بسبب التوترات الحالية بشأن إيران وكوريا الشمالية الأسبوع الجاري.

وتابع «هذه العوامل ستجتمع معاً ليحافظ الذهب على وضعه كملاذ آمن هذا الأسبوع». وارتفع السعر الفوري للفضة 0.4٪ إلى 17.41 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى منذ منتصف سبتمبر في وقت سابق من جلسة أمس.

وهبط البلاتين 0.3٪ إلى 941.74 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 1.4٪ إلى 1001.97 دولار للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوى منذ فبراير 2001 عند 1004.70 دولار.