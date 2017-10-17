خسارة الوداع!



تاريخ النشر: الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 فلوريدا (د ب أ) خسر أسطورة كرة القدم البرازيلية ريكاردو كاكا مباراته الأخيرة مع نادي أورلاندو سيتي الأميركي، بعد سقوط الأخير بهدف أمام ضيفه كولومبوس في الدوري الأميركي لكرة القدم، في اللقاء الذي قد يكون الختامي لهذا اللاعب الكبير مع الساحرة المستديرة. وكان هدف بأقدام المهاجم أولا كامارا كافياً لمنح الفوز لكولومبوس في المباراة، التي جاءت نتيجتها مغايرة لمجريات اللعب. وبدا التأثر الكبير واضحاً على وجه كاكا قبل صافرة البداية، حيث رصدت عدسات الكاميرات الدموع تنهمر من عينيه. وفي الوقت الذي لا يزال فيه قراره بالاعتزال بشكل نهائي قيد الدراسة، اعترف نجم ميلان السابق أن العمل كمدرب قد يكون على الأرجح سبيله للبقاء مع كرة القدم.