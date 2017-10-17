مؤشر «نيكي» يرتفع للجلسة العاشرة على التوالي

طوكيو (رويترز)

ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى في 21 عاماً لدى الإغلاق أمس، في الوقت الذي ظل فيه الدولار مستقراً مقابل الين، في حين ارتفع سهم سوفت بنك بفضل أنباء عن خطط اندماج بين تي موبايل وسبرنت.

وارتفع المؤشر نيكي 0.5٪ إلى 21255.56 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أواخر 1996.

وواصل نيكي سلسلة مكاسبه للجلسة العاشرة، وهي الأطول منذ مايو 2015. واستقر الدولار دون تغير يذكر عند 111.89 ين.

ويقول محللون إن الاعتقاد بأن كتلة الحزب الحاكم في اليابان ستفوز في الانتخابات العامة المقرر أن تعقد في وقت لاحق من هذا الشهر ستواصل دعم معنويات السوق وإن ضعف الين سيعزز آمالاً بأن تعلن الشركات اليابانية عن أرباح قوية. وارتفعت أسهم مجموعة سوفت بنك 1.3٪ بعد أن قالت مصادر مطلعة لرويترز، إن تي موبايل يو.إس وسبرنت تخططان للإعلان عن اتفاق للاندماج دون أي بيع فوري لأصول.

وجذبت أسهم شركات كبيرة أخرى، مثل شركات التكنولوجيا المشترين أيضا، مع ارتفاع أدفانتست كورب 3.1٪ وهيتاشي 1.8٪ وسوني 1.1٪.

وارتفع قطاع البنوك أيضاً.

وزاد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.5٪ ومجموعة ميزوهو المالية 1.4٪.

وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.6٪ ليرتفع إلى 1719.18 نقطة.