فالنسيا يعزز «وصافة الليجا» بسداسية في بيتيس

مدريد (رويترز)

واصل فالنسيا بدايته الرائعة في دوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الموسم، بعد فوزه 6-3 على مستضيفه ريال بيتيس ليتقدم للمركز الثاني.

وحول جيفري كوندوبيا تمريرة من مارسيلينو بضربة رأس إلى داخل الشباك قبل 10 دقائق على نهاية الشوط الأول ليمنح فالنسيا تقدماً مستحقاً بعدما أضاع الفريق العديد من الفرص. وزاد البرتغالي جونكالو جيديس من تقدم الفريق الضيف في نهاية الشوط الأول، بتسديدة بعيدة المدى بعدما أهدر بيتيس فرصتين خطيرتين لإدراك التعادل.

وحصل بيتيس على ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني، لكن نيتو حارس فالنسيا تصدى لتسديدة سيرجيو ليون.

وأضاف الإسباني الدولي رودريجو مورينو الهدف الثالث فالنسيا من ضربة رأس، بعد ركلة ركنية وبعدها بعشر دقائق أحرز سانتي مينا الهدف الرابع.

وكاد فالنسيا أن يفرط في الفوز بعدما اهتزت شباكه 3 مرات في غضون 5 دقائق، لكنه ضمن الفوز عندما أحرز سيموني زازا هداف الفريق الهدف الخامس قبل دقيقتين من النهاية، ليرفع رصيده إلى 7 أهداف هذا الموسم.

واختتم أندرياس بيريرا المعار من مانشستر يونايتد الإنجليزي أهداف فالنسيا في الوقت المحتسب بدل الضائع لتنتهي المباراة التي شهدت أكبر عدد من الأهداف هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى.

ويملك فالنسيا 18 نقطة في المركز الثاني متأخراً بأربع نقاط عن برشلونة، ومتقدما بنقطة واحدة على ريال مدريد حامل اللقب.

وقال مارسيلينو مدرب فالنسيا: لعبنا بشكل جيد في المجمل. لعبنا ضد فريق رائع ولم يخسر على ملعبه ولعبنا بطريقة استثنائية في الشوط الأول. وأضاف: اعتقدنا أننا حسمنا المباراة عند التقدم 4-صفر، لكن علينا محو ما حدث قبل 5 دقائق من النهاية. لو سنتعلم أي شيء من هذه المباراة، فسيكون أنه لا يمكن ضمان سير الأمور حتى النهاية.