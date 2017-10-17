الانتر يرقص «التانجو» في «ديربي ميلانو»

مراد المصري (دبي)

احتفلت جماهير إنتر ميلان على أنغام «التانجو» الأرجنتينية في ليلة حسم مواجهة «الديربي» أمام الجار والغريم التقليدي آي سي ميلان، بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت ليلة أمس الأول، في ختام الجولة الثامنة للدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعدما خطف الأرجنتيني إيكاردي نجومية اللقاء بتسجيله ثلاثية «الهاتريك».

وأعاد إيكاردي ذكريات الرعب على خطى مواطنه الأرجنتيني دييجو ميليتو، الذي كان آخر لاعب يسجل هاتريك في شباك ميلان في الدوري في عام 2012، وبات رابع لاعب ينجح بتحقيق هذا الأمر بعد أمادي عام 1949 ونييرش عام 1953.

وأثبت إيكاردي قيمته الكبيرة في هذه المواجهة، بعدما سجل الهاتريك من 5 لمسات فقط داخل منطقة الجزاء، منها الهدف الأول الذي جاء من أول لمسة له داخل منطقة الجزاء، علماً أنه سجل 4 أهداف في آخر مباراتين أمام ميلان، بعدما صام أمامهم لمدة 8 مباريات قبل ذلك.

ويدين إيكاردي بالفضل لتألقه للكرواتي إيفان بيرسيتش الذي صنع له 13 هدفاً منذ موسم 2015-2016، ليشكلا معاً الثنائي الأبرز في خط مقدمة «النيراتزوري»، حيث رفع اللاعب رصيده في الدوري إلى 8 أهداف في 8 مباريات الموسم الحالي، وهو رابع لاعب في تاريخ الإنتر يتمكن من تسجيل 7 أهداف أو أكثر بعد مرور 8 جولات من المسابقة، بعد الإيطالي فييري موسم 2002-2003، السويدي إبراهيموفيتش موسم 2007-2008، والكاميروني إيتو موسم 2010-2011.