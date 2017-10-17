50 مليون درهم أرباح «العربي المتحد» في 9 أشهر

الشارقة (الاتحاد)

حقق البنك العربي المتحد، أرباحاً صافية بقيمة 50 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مدعوماً في المقام الأول بنمو الدخل المتأتي من غير الفوائد وخفض رسوم المخصصات الاحتياطية في أعقاب التحول نحو نموذج الأعمال منخفض المخاطر. وأشارت النتائج المالية التي تم الإفصاح عنها أمس إلى أن البنك نجح في تحقيق تقدم ملموس فيما يتعلق بتطبيق استراتيجية إعادة الهيكلة التي بدأ بتطبيقها في النصف الثاني من عام 2015 والرامية لأن يصبح مؤسسة مالية تقدم أداءً أكثر أماناً وقوة واستدامة، فيما يواصل البنك تعزيز أعماله الرئيسية وتقليص المحافظ غير الأساسية ذات المخاطر المرتفعة وترشيد النفقات، وترسيخ دعائمه الرئيسية.

وقال الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد. «نحن سعداء بمواصلة أدائنا التشغيلي المتميز خلال الربع الثالث لعام 2017 حيث نواصل التقدم بخطوات واثقة بالتوافق مع استراتيجيتنا، مشيراً إلى أن نموذج أعمالنا المعدل الذي يركز على سوق الإمارات، ويتميز بالكفاءة واتباع نهج حكيم لخفض المخاطر، بالإضافة إلى إعادة هيكلة البنك استراتيجياً أتاح لنا مواصلة تقديم ما يناسب احتياجات عملائنا وتحقيق عائدات مستدامة لمساهمينا».