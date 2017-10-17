«أرامكس» تعزز كفاءة التوصيل بأكثر من 40%

دبي (الاتحاد)

أجرت «أرامكس» مؤخراً اختبار مقارنة في دبي لقياس مدى كفاءة خدمات التوصيل للوجهة النهائية باستخدام عناوين الشوارع التقليدية، والعناوين المكونة من 3 كلمات التي يقدمها نظام العنونة المبتكر «عنوان 3 كلمات» (what3words). وقد أثبتت نتائج الاختبار أن إتمام 100 عملية توصيل للوجهة النهائية باستخدام «عنوان 3 كلمات» كان أسرع بنسبة 42%، وأن المسافة التي يقطعها موظفو التوصيل لدى الشركة كانت أقل بنسبة 22%. و«عنوان 3 كلمات» هو نظام عنونة عالمي يقسّم العالم إلى مربعات بمساحة 3م × 3 متر، يمنح كل باب وكل متجر وكل نقطة توصيل عنواناً فريداً.

وقال إياد كمال، مدير العمليات في أرامكس «نلتزم بتوظيف أحدث التقنيات المبتكرة لتقديم خدمة أفضل للعملاء وتحسين كفاءة التوصيل للوجهة النهائية، ودفع النمو في المناطق التي لا يوجد فيها نظام عنونة واضح، وهذا ما جعلنا ندمج نظام عنوان 3 كلمات مع نظام أرامكس الرئيس».

وأُجري الاختبار في منطقتين تمتازان بعناوين واضحة في إمارة دبي هما، منطقة الخوانيج ومنطقة المحيصنة، حيث قام فريقان من موظفي التوصيل بتسليم 100 طرد إلى المواقع نفسها في المنطقتين، استخدم أحدهما عناوين الشوارع التقليدية، في حين استخدم الآخر نظام عنوان 3 كلمات وبرنامج الاختيار الأمثل لمسار الرحلة.