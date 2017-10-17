«الإمارات ريت» توظف عوائد إدراجها في «ناسداك دبي»

دبي (الاتحاد)

أتمت شركة «الإمارات دبي الوطني ريت» توظيف 105 ملايين دولار، عوائد إدراجها في بورصة ناسداك دبي في مارس 2017، حسب ما أعلنت الشركة في بيان أمس، مضيفة أنها استفادت في عملية الاستحواذ الأخيرة على مبنى «ذا إيدج» في مدينة دبي للإنترنت من التسهيلات التمويلية الإسلامية المتوفرة لديها، ما يعني أن نسبة القروض إلى القيمة في محفظة العقارات حققت معدلاً فعَّالاً يصل إلى 32%.

وركزت شركة الإمارات دبي الوطني ريت في عمليات الاستحواذ الأخيرة على مجموعة متنوعة من الأصول، حيث استحوذت في مايو الماضي على مبنى السكن الطلابي «يونينست دبي لاند» من شركة GSA مقابل 33 مليون دولار. وفي أغسطس، استحوذت على أول أصولها التطويرية، «مدرسة ساوث فيو»، في مجمع رمرام السكني بدبي في صفقة قيمتها 15 مليون دولار، وبذلك يرتفع إجمالي قيمة محفظتها الاستثمارية إلى 367 مليون دولار. وبلغت قيمة آخر صفقات الاستحواذ، على مبنى «ذا إيدج» في مدينة دبي للإنترنت، 76 مليون دولار، ليصل إجمالي المحفظة الاستثمارية للشركة إلى 447 مليون دولار.

وقال أنتوني تايلور، مدير الصندوق العقاري بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول «يسرنا أن نعلن انتهاء توظيف كل العوائد النقدية التي جمعتها الشركة من إدراجها ببورصة ناسداك دبي في مارس الماضي. ويتطلع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري إلى رؤية استخدام فعّال للأموال في محفظة استثمارية تضم أصولاً يُتوقع منها تحقيق دخل مستمر. وهذا هو ما نقدمه في محفظتنا الاستثمارية، حيث نتطلع إلى زيادة توسع المحفظة وقيمتها على حد سواء في الأشهر والسنوات المقبلة.

وبعد توظيف عوائد الإدراج، أصبحت شركة الإمارات دبي الوطني ريت تمتلك 10 أصول في المجمل منتشرة في جميع أنحاء دبي. وتحظى المحفظة الاستثمارية بمعدل إشغال إجمالي يبلغ 89% كما يصل المتوسط المرجّح للفترة المتبقية من عقود الإيجار غير المنتهية إلى 3 سنوات ونصف. وتمثل العقارات الإدارية 67% من المحفظة، بينما تمثل العقارات السكنية 22% منها، في حين تمثل الأصول البديلة (ومنها السكن الطلابي والمباني التعليمية) النسبة المتبقية وهي 11%. وقد بلغ صافي قيمة أصول شركة الإمارات دبي الوطني ريت في آخر تقرير 292 مليون دولار أو 1.15 دولار للسهم الواحد، بتاريخ 30 يونيو 2017.

وأضاف «إضافة إلى ذلك، فقد استفدنا من التسهيلات التمويلية الإسلامية الخاصة بنا، وأصبح لدينا الآن هيكل رأسمالي أكثر كفاءة، وكان هذا أحد الأهداف الرئيسية لإدراجنا في بورصة ناسداك دبي. ونواصل استكشاف عمليات الاستحواذ المحتملة التي يمكن تمويلها من خلال التسهيلات التمويلية المتوفرة لدينا لزيادة تنويع المحفظة وتحسين عوائدنا».