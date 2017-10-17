السيتي يحطم رقم الـ 123 عاماً

لندن (رويترز)
ينفرد فريق مانشستر سيتي في عهد الإسباني جوسيب جوارديولا 29 هدفاً، في أول 8 مباريات في الدوري المحلي، بمعدل 3.62 أهداف في المباراة، ليصبح أول فريق يحقق ذلك في دوري النخبة الانجليزية منذ إيفرتون عام 1894، أي منذ 123 عاماً.
ولم يقتصر تسجيل أهداف سيتي على لاعب واحد، وخير دليل تمكن البرازيلي جابريال خيسوس والأرجنتيني سيرخيو أجويرو ورحيم ستيرلينج في تسجيل 7 أهداف في مختلف المسابقات، بينما أضاف الألماني الشاب لوروا ساني 6. كما يبرز تألق صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين لاسيما من خلال التمريرات الحاسمة.
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وبعد المباراة الأخيرة، قال جوارديولا إن فريقه قدم «أفضل أداء» له منذ توليه مهامه على رأس الجهاز الفني.