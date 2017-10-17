السيتي يحطم رقم الـ 123 عاماً

لندن (رويترز)

ينفرد فريق مانشستر سيتي في عهد الإسباني جوسيب جوارديولا 29 هدفاً، في أول 8 مباريات في الدوري المحلي، بمعدل 3.62 أهداف في المباراة، ليصبح أول فريق يحقق ذلك في دوري النخبة الانجليزية منذ إيفرتون عام 1894، أي منذ 123 عاماً.

ولم يقتصر تسجيل أهداف سيتي على لاعب واحد، وخير دليل تمكن البرازيلي جابريال خيسوس والأرجنتيني سيرخيو أجويرو ورحيم ستيرلينج في تسجيل 7 أهداف في مختلف المسابقات، بينما أضاف الألماني الشاب لوروا ساني 6. كما يبرز تألق صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين لاسيما من خلال التمريرات الحاسمة.

وجرب جوارديولا طريقة لعب 3-5-2 لإشراك الثنائي أجويرو وخيسوس في خط المقدمة، لكن فريقه قدم أفضل العروض عندما اعتمد طريقة 4-3-3، حيث نجح في التغلب على ليفربول 5-صفر، وواتفورد 6-صفر، وتشلسي 1-صفر، وكريستال بالاس 5-صفر وستوك سيتي 7-2.

وبعد المباراة الأخيرة، قال جوارديولا إن فريقه قدم «أفضل أداء» له منذ توليه مهامه على رأس الجهاز الفني.