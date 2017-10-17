73% من قراء الاتحاد في فلك «البلو مون»

دبي (الاتحاد)

على الرغم من اعتراف بيب جوارديولا المدير الفني لمان سيتي، بأنه يترقب قمة اليوم أمام نابولي في الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، لكي يتمكن من الحكم جيداً على قدرات فريقه، إلا أن قراء الاتحاد لهم رؤيتهم الخاصة، فقد صوت 73% لخيار فوز مان سيتي، وهي نسبة كبيرة قياساً بالتصريحات التي خرجت من المعسكرين، والتي تؤكد صعوبة المواجهة؛ لأنها تجمع فريقين يعتمد كل منهما على الأداء الهجومي الفعال.

ويبدو أن عروض مان سيتي الباهرة منذ بداية الموسم الجاري على المستويين المحلي والقاري، هي التي دفعت «قراء الاتحاد» الذهاب صوب فلك «البلو مون»، وفي المقابل صوت 16% لخيار فوز نابولي، وفي الوقت ذاته كانت نسبة التعادل حاضرة بنسبة ليست قليلة، وهي 11%، وتسابق رواد السوشيال ميديا على مدار اليومين الماضيين للحديث عن قمة سيتي - نابولي، وذهب البعض منهم إلى القول إنها مباراة الموسم، ليس قياسياً بتأثير نتيجتها على موقف البلو مون وفريق الجنوب الإيطالي في دوري الأبطال، ولكن انطلاقاً من أنها ستكون قمة كروية ملتهبة فنياً وتكتيكياً.