السيتي و نابولي.. «قمة زرقاء» على طريق «الأبطال»

محمد حامد (دبي)

يحل نابولي المتربع على قمة الدوري الإيطالي ضيفاً ثقيلاً على مان سيتي متصدر البريميرليج، في سهرة كروية يترقبها الملايين من عشاق الكرة العالمية، وذلك في قمة الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وتجمع «القمة الزرقاء» بين الفريقين المتنازعين على صدارة المجموعة السادسة، كما أنهما يحكمان قبضتهما على قمة الدوري في إنجلترا وإيطاليا، وفضلاً عن ذلك فالمواجهة تضع بيب جوارديولا في مواجهة ملتهبة مع «عبقري الظل» ماورو ساري.

الانطباع السائد في الوقت الراهن على الساحة الكروية العالمية أن «البلو مون» وفريق الجنوب الإيطالي هما الأفضل في القارة العجوز، من حيث الأداء الذي يقدمه كل منهما منذ بداية الموسم الجاري، ويكفي أنهما الأفضل تهديفياً والأكثر تمسكاً بالكرة الهجومية الجذابة في جميع دوريات أوروبا الكبرى، فقد سجل هجوم سيتي في البريميرليج 29 هدفاً في 8 مباريات، فيما أحرز فريق ساري 26 هدفاً في 8 جولات أيضاً.

ويحسب لنابولي أنه الفريق الوحيد في أكبر 5 دوريات في أوروبا، الذي لم يخسر أي نقاط حتى الآن، فقد سقط البارسا في فخ التعادل أمام أتلتيكو مدريد، ليبقى نابولي وحيداً بالعلامة الكاملة، الأمر الذي يؤشر إلى أن مدربه ساري يسير في الطريق الصحيح، لإنهاء سيطرة اليوفي على البطولة المحلية، الأمر الذي يمنحه الثقة والدفعة المعنوية الهائلة، حينما يخوض مواجهات دوري الأبطال.

فريق الجنوب الإيطالي يقوده ساري الملقب في أوروبا بـ «عبقري الظل»، فقد نجح المدرب المخضرم في إثبات ذاته في مرحلة متأخرة من مسيرته التدريبية، ويكفي أنه نجح بهدوء تام وبعيداً عن أضواء النجومية في صنع فريق، يقدم كرة القدم هي الأفضل في القارة العجوز في الوقت الراهن مع مان سيتي، وتتجه الأنظار إلى موقعة الليلة، ترقباً لما سيفعله ساري أمام جوارديولا، الذي يحظى بالجانب الأكبر من الأضواء المسلطة على العقول التدريبية في القارة العجوز والعالم.