«موانئ أبوظبي» تطلق أسبوع الاستدامة للحفاظ على البيئة والابتكار

دبي (الاتحاد)

أطلقت موانئ أبوظبي، ومرافئ الفجيرة إضافة إلى مدينة خليفة الصناعية، أمس، أسبوع الاستدامة بالتعاون مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وشركة الجرافات البحرية الوطنية، خلال فعالية تقام في محطة أبوظبي للسفن السياحية بميناء زايد من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري.

وقال عبد الكريم المصعبي، نائب الرئيس التنفيذي - الموانئ: «تسعى موانئ أبوظبي إلى دفع مجتمع الأعمال لتبني مفهوم الاستدامة كقيمة أساسية لعملياته. وإطلاقنا أسبوع الاستدامة يؤكد حرصنا على زيادة مستوى الوعي بمبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة والابتكار، الذي يحتل صدارة أولوياتنا».

ويتضمن الحدث منتدى «أعمال مستدامة لمجتمع مستدام»، الذي يستضيف ممثلين عن المؤسسات الأكاديمية مثل جامعة السوربون وجامعة نيويورك أبوظبي والجامعة الأميركية في دبي وجامعة أبوظبي وجامعة زايد، لمناقشة الحاجة إلى خلق شراكات تتمحور حول الاقتصاد المستدام والابتكار بين الأوساط الأكاديمية والشركات، خلال ورش عمل تفاعلية وعروض سمعية وبصرية، وسلسلة محاضرات توعوية وعروض للأبحاث والدراسات الرئيسة.

وقال عبد الله كلبان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تطمح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى أن تقاس ضمن شركات المعادن والتعدين الأكثر مسؤولية في العالم في كل ما نقوم به. ونشكر موانئ أبوظبي على هذه المبادرة، التي تؤكد أنه يمكننا معالجة قضايا الاستدامة بنحو أكثر فعالية من السلامة، إلى الانبعاثات والنفايات، من خلال العمل التعاوني بين مختلف القطاعات الصناعية في الدولة».

وقال ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لشركة الجرافات البحرية الوطنية: «الأسس التي رسخناها على مدار أكثر من 41 عاماً ستكون انطلاقة لمستقبل مستدام، سواءً من الناحية الاقتصادية أو في إطار مجتمعاتنا. والشركة تتبنى تلك المبادئ في كل ما تقوم به، ونجحت في أن تجسد غايتها ورؤيتها في أن تكون الشريك الأفضل في الأسواق التي تنشط بها».

ولتشجيع المزيد من المشاركة، تستضيف موانئ أبوظبي مسابقة للطلاب الزائرين، لعرض المشاريع، وأوراق الأبحاث والابتكارات المتعلقة بالاستدامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويحصل الفائزون بجائزة أفضل تقديم على جائزة بقيمة 30.000 درهم.

كما يشارك في الفعالية العديد من الجهات الحكومية وشركاء وعملاء الموانئ مثل شركة سفين، مركز أبوظبي للصحة والسلامة المهنية، ومركز إدارة النفايات في أبوظبي «تدوير»، دائرة التخطيط العمراني والبلديات - بلدية أبوظبي، شركة أبوظبي للتوزيع، شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، كليات التقنية العليا، معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، جمعية الإمارات للغوص، ومؤسسة الجبال الخضراء، شركة باور بير، وشركة ترايدل.