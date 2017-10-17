ريم الهاشمي تؤكد التزام الإمارات بدعم «التمكين الاقتصادي للنســاء»

واشنطن (وام)

أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، التزام الإمارات بدعم التمكين الاقتصادي للنساء، مضيفة أن الدولة لم تكتف بإشراك النساء في مجالات العمل، بل وضعتهن في قلب مسيرة التنمية من أجل تحقيق الازدهار والتطور، من خلال تمكينهن وتقديم الدعم في جميع المجالات، وإطلاق قدراتهن نحو بناء المجتمع والدولة.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليها في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «الانتقال بالشركات المملوكة للنساء إلى المستوى التالي» التي عقدت على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مؤخراً بواشنطن، وبحضور جيم يونج كيم رئيس مجموعة البنك الدولي، وفيليب اتش لو هورو المسؤول التنفيذي الأول لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، وابنة الرئيس الأميركي ومستشارته إيفانكا ترامب، وستيفن بريك المدير العام لبنك «أوه بي اتش دي» من جمهورية الدومينكان، وعدد من سيدات الأعمال من دول عدة.

وسلطت الجلسة الضوء على 3 قصص لرائدات أعمال ناجحات في الدول النامية كنموذج للتغلب على ما تواجهه النساء من حواجز عند محاولة بناء أعمالهن التجارية والتوسع فيها.

كما ألقت الضوء على مبادرة تمويل المشاريع النسائية، وهي مبادرة مبتكرة للنهوض بريادة الأعمال النسائية، ومساعدة النساء في البلدان النامية على زيادة وصولهن إلى التمويل والأسواق والتكنولوجيا.

وتعد الإمارات من بين أهم المساهمين في مبادرة تمويل رائدات الأعمال «We-Fi»، من خلال تعهدها بتقديم 50 مليون دولار، وخلال المناقشات ألقت معالي الوزيرة ريم الهاشمي الضوء على جهود دولة الإمارات التي قامت بها من خلال سنها للقوانين ومراجعتها بصفة مستمرة، من أجل تعزيز التكافؤ والمساواة لفئات المجتمع كافة من دون تميز أو تحيز للنوع، مما جعل الإمارات أول دولة عربية تتمكن من سد الفجوة بين الجنسين في مجال العمل.

وشددت معاليها على التزام الإمارات الاستراتيجي والمستمر بدعم التمكين الاقتصادي للنساء، باعتباره عاملاً أساسياً في النجاح، والسعي لاحتلال مكانة بارزة بين المانحين المساهمين في مبادرة تمويل رائدات الأعمال «We-Fi».