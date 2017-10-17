ريم الهاشمي تؤكد التزام الإمارات بدعم «التمكين الاقتصادي للنســاء»

واشنطن (وام)
أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، التزام الإمارات بدعم التمكين الاقتصادي للنساء، مضيفة أن الدولة لم تكتف بإشراك النساء في مجالات العمل، بل وضعتهن في قلب مسيرة التنمية من أجل تحقيق الازدهار والتطور، من خلال تمكينهن وتقديم الدعم في جميع المجالات، وإطلاق قدراتهن نحو بناء المجتمع والدولة.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليها في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «الانتقال بالشركات المملوكة للنساء إلى المستوى التالي» التي عقدت على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مؤخراً بواشنطن، وبحضور جيم يونج كيم رئيس مجموعة البنك الدولي، وفيليب اتش لو هورو المسؤول التنفيذي الأول لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، وابنة الرئيس الأميركي ومستشارته إيفانكا ترامب، وستيفن بريك المدير العام لبنك «أوه بي اتش دي» من جمهورية الدومينكان، وعدد من سيدات الأعمال من دول عدة.
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كما ألقت الضوء على مبادرة تمويل المشاريع النسائية، وهي مبادرة مبتكرة للنهوض بريادة الأعمال النسائية، ومساعدة النساء في البلدان النامية على زيادة وصولهن إلى التمويل والأسواق والتكنولوجيا.
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وشددت معاليها على التزام الإمارات الاستراتيجي والمستمر بدعم التمكين الاقتصادي للنساء، باعتباره عاملاً أساسياً في النجاح، والسعي لاحتلال مكانة بارزة بين المانحين المساهمين في مبادرة تمويل رائدات الأعمال «We-Fi».